Professores indicam organizar a rotina para ter, pelo menos, uma hora diária para estudar. Freedomz / stock.adobe.com

A expectativa em torno dos concursos previstos para 2025 está alta entre aqueles que almejam um cargo público.

Os certames do Banco do Brasil e da Polícia Federal fazem parte da lista dos mais aguardados deste ano. E, para garantir a tão sonhada vaga, especialistas destacam que é fundamental iniciar os estudos com antecedência — antes mesmo da publicação dos editais.

Concursos devem ter mais de 60 mil vagas

Júlio Raizer, professor do Focus Concursos e especialista em Neuropsicopedagogia, comenta que há expectativa de mais de 60 mil vagas em concursos federais para este ano.

Concursos abertos e previstos

Entre os concursos abertos, estão:

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Ministério da Previdência Social (MPS)

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

Agência Espacial Brasileira (AEB)

Entre os previstos, a maior expectativa envolve o do Banco do Brasil — que está em processo de expansão e, por isso, precisa de novos funcionários — e o da Polícia Federal, que oferecerá vagas para a área administrativa, que são bastante procuradas por exigirem apenas o nível Médio de escolaridade.

— São concursos interessantes porque é possível a aprovação mesmo começando do zero, mesmo que a pessoa nunca tenha estudado para concursos ou que tenha parado de estudar há muito tempo. Isso porque são concursos que trazem estruturas de disciplinas bem acessíveis, apesar de serem bem distintas — ressalta Raizer.

O professor também aponta que uma nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) já foi confirmada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para este ano. O certame, segundo Raizer, pode ser realizado no mesmo molde de 2024 ou incluir outros cargos, já que muitos órgãos ficaram de fora da primeira seleção.

Concursos no RS

Douglas Soares, diretor do CPC Concursos, enfatiza que o Rio Grande do Sul tem diversas seleções represadas há dois ou três anos, mas que já têm um indicativo do governo do Estado sobre a realização em 2025. Por isso, considera que este tende a ser “um ano excepcional” para os gaúchos em termos de concursos públicos.

— Por exemplo, para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite já autorizou o concurso no final de 2024, para os cargos de escrivão, inspetor e delegado. Brigada Militar e Instituto Geral de Perícias também. Então, praticamente todas as áreas da segurança pública do RS terão concursos a serem realizados em 2025 — afirma Soares.

O diretor lembra também do certame do magistério estadual, que foi anunciado pelo governo do Estado em março de 2023 e ainda não foi realizado. A expectativa é de que o concurso ocorra neste ano.

Há, ainda, o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), que foi autorizado no final de 2024 e deve envolver cargos de analista e de técnico, e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) — esse está autorizado há mais de um ano, também para cargos de analista e técnico, conforme Soares.

— Então, teremos vagas para quem é da área da educação, da área administrativa e de tribunais e da área de segurança. São grandes concursos para carreiras típicas do Estado e que costumam atrair muitos candidatos para a realização das provas — projeta.

Como se preparar para concursos públicos

Os especialistas enfatizam que é fundamental se preparar com antecedência para as provas — mesmo que os editais ainda não tenham sido publicados. De acordo com Soares, o edital costuma ser publicado cerca de 60 dias antes da aplicação das provas, prazo considerado muito pequeno para que a pessoa estude tudo que precisa.

— A pessoa já precisa ter uma bagagem de estudo para que, quando o edital for publicado, ela já esteja com pelo menos 70% do conteúdo estudado e, então, tenha tempo para estudar aquela matéria que não estava no concurso anterior e, agora, será cobrada — aponta.

Raizer comenta que as bancas organizadoras costumam trazer as mesmas estruturas de conteúdos em seus editais — algo que ocorre no mundo dos certames desde 2001. Por isso, recomenda utilizar como referência os editais anteriores dos concursos para os quais deseja se inscrever:

— O edital anterior traz a lista de disciplinas. No caso do Banco do Brasil, tem língua portuguesa, matemática, matemática financeira, língua inglesa, a parte de atendimento, vendas e negociação e a parte de conhecimentos bancários. Então, com base nessas disciplinas trazidas pelo edital anterior, o concurseiro já pode organizar seus estudos com uma constância, que é o mais importante na preparação.

Tempo para estudar

O professor indica reservar ao menos uma hora por dia para estudar — se tiver duas horas diárias, melhor ainda. Além disso, ressalta que uma preparação eficiente conta com três passos fundamentais. São eles:

Estudo da teoria: para que a pessoa tenha conhecimento sobre os assuntos descritos no edital

para que a pessoa tenha conhecimento sobre os assuntos descritos no edital Resolução de questões: comumente, as provas repetem as estruturas e estilos das questões, por isso, é importante resolver exercícios de provas anteriores ou da banca organizadora para se familiarizar com os modelos e termos utilizados

comumente, as provas repetem as estruturas e estilos das questões, por isso, é importante resolver exercícios de provas anteriores ou da banca organizadora para se familiarizar com os modelos e termos utilizados Fazer simulados: resolver a prova anterior reproduzindo a estrutura da aplicação, com tempo para resolução de questões e as demais condições reais, é fundamental para que o candidato consiga definir qual é seu melhor rendimento e qual planejamento aplicará no dia do concurso

Os especialistas também recomendam estudar as disciplinas básicas, que são comuns para quase todos os concursos, sejam federais, estaduais ou municipais. Soares salienta que a língua portuguesa, por exemplo, é muito importante para qualquer certame.

— Mas se a pessoa já tem em mente um concurso ou uma área de concurso, como a segurança pública, por exemplo, ela tem que pensar quais são as disciplinas que mais costumam cair nesses concursos. Se é a área da segurança pública, você precisa estudar as matérias da legislação penal, direito penal, processo penal. Se é para a área de tribunais, a parte do direito constitucional e administrativo — pondera o diretor.

Concursos com inscrições abertas

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

Vagas: analista (404), pesquisador (319), técnico (424), assistente (62) — 50 vagas para o Rio Grande do Sul

analista (404), pesquisador (319), técnico (424), assistente (62) — 50 vagas para o Rio Grande do Sul Prazo: 7 de janeiro

7 de janeiro Nível: Básico, Técnico e Superior

Básico, Técnico e Superior Salários: de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61

de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61 Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 170 dependendo do cargo

de R$ 60 a R$ 170 dependendo do cargo Prova: 23 de março

23 de março Inscrição: pelo link

Ministério da Previdência Social (MPS)

Vagas: perito médico federal (250)

perito médico federal (250) Prazo: 9 de janeiro

9 de janeiro Nível: Superior

Superior Salário: R$ 14.166,99

R$ 14.166,99 Taxa de inscrição: R$ 120

R$ 120 Prova: 16 de fevereiro

16 de fevereiro Inscrição: pelo link

Edital: pelo link

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)

Vagas: área médica (198), área assistencial (330) e área administrativa (17)

área médica (198), área assistencial (330) e área administrativa (17) Prazo: 20 de janeiro

20 de janeiro Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: de R$ 2.707,15 a R$ 17.978

de R$ 2.707,15 a R$ 17.978 Taxa: R$ 85 a R$ 150

R$ 85 a R$ 150 Prova: 16 de março

16 de março Inscrição: pelo link

Edital: pelo link

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS)

Vagas: técnico-administrativo (13+CR), professor (28)

técnico-administrativo (13+CR), professor (28) Prazo: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64

de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64 Taxa: de R$ 100 a R$ 200

de R$ 100 a R$ 200 Prova: 23 de março

23 de março Inscrição: neste link

Edital: neste link

Agência Espacial Brasileira (AEB)

Vagas: analista em ciência e tecnologia (15), tecnologista júnior (15)

analista em ciência e tecnologia (15), tecnologista júnior (15) Prazo: 27 de fevereiro

27 de fevereiro Nível: Superior

Superior Salário: de R$ 6.662,68 a R$ 10.823,89

de R$ 6.662,68 a R$ 10.823,89 Taxa: R$ 100

R$ 100 Prova: 13 de abril

13 de abril Inscrição: começa em 29 de janeiro, neste link

começa em 29 de janeiro, Edital: neste link

Concursos com editais a serem publicados

Alguns concursos já foram autorizados, mas ainda não possuem editais publicados. Saiba quais são:

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)

Situação: banca definida

banca definida Vagas: analista técnico (75)

analista técnico (75) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 21.924,79

Polícia Federal (PF)

Situação: autorizado

autorizado Vagas: agente administrativo (100), médico (35), assistente social (13), técnico em assuntos educacionais (10), contador (9), psicólogo (6), administrador (6), estatístico (4), contador (3), enfermeiro (3), técnico em comunicação social (3) farmacêutico (2), nutricionista (1).

agente administrativo (100), médico (35), assistente social (13), técnico em assuntos educacionais (10), contador (9), psicólogo (6), administrador (6), estatístico (4), contador (3), enfermeiro (3), técnico em comunicação social (3) farmacêutico (2), nutricionista (1). Nível: Superior

Superior Salário: de R$ 5.173,28 a R$ 8.547,40

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Situação: banca definida

banca definida Vagas: analista técnico (75)

analista técnico (75) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 20.924,80

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Situação: autorizado

autorizado Vagas: pesquisador (20)

pesquisador (20) Nível: Superior

Superior Salário: a definir

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Situação: banca contratada

banca contratada Vagas: analista ambiental (330), analista administrativo (130)

analista ambiental (330), analista administrativo (130) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 8.817,70

Ministério da Saúde

Situação: autorizado

autorizado Vagas: 319 vagas para diferentes institutos

319 vagas para diferentes institutos Nível: Médio, Técnico e Superior

Médio, Técnico e Superior Salário: de R$ 3.859,25 a R$ 14.274,86

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Situação: autorizado

autorizado Vagas: analista (13), técnico (15)

analista (13), técnico (15) Nível: Superior

Superior Salário: a definir

Ministério da Fazenda

Situação: autorizado

autorizado Vagas: arquiteto (2), contador (25), engenheiro (3)

arquiteto (2), contador (25), engenheiro (3) Nível: Superior

Superior Salário: de R$ 6.250,90 a R$ 7.685,35

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural (Pré-Sal Petróleo)

Status: banca contratada

banca contratada Vagas: Superior

Superior Nível: 100 vagas + cadastro reserva

100 vagas + cadastro reserva Salário: a definir

Tribunal Regional Federal da 4ª Região