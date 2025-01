13 concursos públicos abrem 362 vagas com salários de até R$ 17 mil

Vagas são para diferentes níveis de escolaridade. Mateus Bruxel / Agência RBS

Estão abertas as inscrições para 13 concursos públicos em diversas localidades do Rio Grande do Sul. São oferecidas 362 vagas com remunerações que variam entre R$ 1.361,86 e R$ 17.978,62, contemplando diversas áreas e níveis de escolaridade.

A Embrapa oferece 50 vagas para o Rio Grande do Sul, com taxa de inscrição que varia de R$ 60 a R$ 170 e remuneração de até R$ 12.814,61. As inscrições vão até 7 de janeiro.

Já a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com 545 vagas para 45 hospitais universitários federais e administração central. No Estado, as oportunidades são em três instituições:

Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPEL)

Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior da Universidade Federal de Rio Grande (HU-FURG)

Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria (HUSM-UFSM)

Lista de concursos públicos abertos no RS:

Embrapa

Vagas: analista (404), pesquisador (319), técnico (424), assistente (62) — 50 vagas para o Rio Grande do Sul

analista (404), pesquisador (319), técnico (424), assistente (62) — 50 vagas para o Rio Grande do Sul Nível: Básico, Técnico e Superior

Básico, Técnico e Superior Salário: de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61

de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61 Prazo: 7 de janeiro

7 de janeiro Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 170 dependendo do cargo

de R$ 60 a R$ 170 dependendo do cargo Prova: 23 de março

23 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

EBSERH

Vagas: área médica (198), área assistencial (330) e área administrativa (17)

área médica (198), área assistencial (330) e área administrativa (17) Nível: Médio e Superior

Médio e Superior Salário: R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62

R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62 Prazo: 20 de janeiro

20 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 85 a R$ 150

R$ 85 a R$ 150 Prova: 16 de março

16 de março Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

IFFar

Vagas: bibliotecário documentarista (1), médico veterinário (1), assistente em administração (3), professor (28)

bibliotecário documentarista (1), médico veterinário (1), assistente em administração (3), professor (28) Nível: Básico, Técnico e Tecnólogo

Básico, Técnico e Tecnólogo Salário: de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64

de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64 Prazo: 22 de janeiro

22 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 180

R$ 180 Prova: 23 de fevereiro

23 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Capão do Cipó

Vagas: agente administrativo (2), atendente educacional (CR), fiscal ambiental (CR), fonoaudiólogo (1), médico pediatra (1), motorista (1), operador de máquinas (2), operário (4), pedreiro reserva (CR), procurador jurídico (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (1), professor de educação infantil (1), professor de língua portuguesa (CR), secretário de escola (1), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (CR)

agente administrativo (2), atendente educacional (CR), fiscal ambiental (CR), fonoaudiólogo (1), médico pediatra (1), motorista (1), operador de máquinas (2), operário (4), pedreiro reserva (CR), procurador jurídico (CR), professor de anos iniciais do ensino fundamental (1), professor de educação infantil (1), professor de língua portuguesa (CR), secretário de escola (1), técnico agrícola (CR), técnico em enfermagem (CR) Nível: Básico, Técnico e Superior

Básico, Técnico e Superior Salário: R$ 1.765 a R$ 5.600

R$ 1.765 a R$ 5.600 Prazo: 8 de janeiro

8 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 100

R$ 60 a R$ 100 Prova: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Miraguaí

Vagas: agente administrativo (1), agente de controle patrimonial (1), agente fazendário (CR), assistente social (1), atendente de biblioteca (1), atendente de EMEI (6), auxiliar administrativo (2), controlador interno (1), costureira (1), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), gestor administrativo municipal (1), médico clínico geral (2), médico veterinário (1), merendeira (4), monitor de escola (2), monitor de informática (2), motorista (4), nutricionista (1), operador de máquinas e equipamentos agrícolas (2), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2), pedreiro (1), professor de anos iniciais (4), professor de artes (1), professor de atendimento educacional especializado (2), professor de ciências (1), professor de educação física (2), professor de educação infantil (3), professor de espanhol (CR), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de inglês (1), professor de matemática (1), professor de português (1), psicólogo (CR), secretário de escola (2), servente (2), serviços gerais (CR), técnico em enfermagem (CR), tesoureiro (CR), vigilante (1), vigilante sanitário (CR)

agente administrativo (1), agente de controle patrimonial (1), agente fazendário (CR), assistente social (1), atendente de biblioteca (1), atendente de EMEI (6), auxiliar administrativo (2), controlador interno (1), costureira (1), enfermeiro (CR), engenheiro civil (CR), farmacêutico (CR), fiscal tributário (CR), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), gestor administrativo municipal (1), médico clínico geral (2), médico veterinário (1), merendeira (4), monitor de escola (2), monitor de informática (2), motorista (4), nutricionista (1), operador de máquinas e equipamentos agrícolas (2), operador de máquinas e equipamentos rodoviários (2), pedreiro (1), professor de anos iniciais (4), professor de artes (1), professor de atendimento educacional especializado (2), professor de ciências (1), professor de educação física (2), professor de educação infantil (3), professor de espanhol (CR), professor de geografia (1), professor de história (1), professor de inglês (1), professor de matemática (1), professor de português (1), psicólogo (CR), secretário de escola (2), servente (2), serviços gerais (CR), técnico em enfermagem (CR), tesoureiro (CR), vigilante (1), vigilante sanitário (CR) Nível: Básico, Técnico e Superior

Básico, Técnico e Superior Salário: R$ 1.425,78 a R$ 5.506,58

R$ 1.425,78 a R$ 5.506,58 Prazo: 5 de janeiro

5 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 120,70

R$ 120,70 Prova: 25 de janeiro

25 de janeiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São José do Inhacorá

Vagas: eletricista (1), engenheiro civil (CR), escriturário (2), médico 20h (CR), mecânico (1), monitor de escola (2), operador de máquinas (2), operário (4), psicólogo (CR), técnico agrícola (CR), tesoureiro (1), vigilante (CR)

eletricista (1), engenheiro civil (CR), escriturário (2), médico 20h (CR), mecânico (1), monitor de escola (2), operador de máquinas (2), operário (4), psicólogo (CR), técnico agrícola (CR), tesoureiro (1), vigilante (CR) Nível: Básico, Técnico e Superior

Básico, Técnico e Superior Salário: R$ 1.361,86 a R$ 7.697,50

R$ 1.361,86 a R$ 7.697,50 Prazo: 5 de janeiro

5 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 67 a R$ 115

R$ 67 a R$ 115 Prova: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Sede Nova

Vagas: assistente social (CR), contador (1+CR), dentista (1+CR), enfermeiro (CR), farmacéutico (1+CR), fisioterapeuta (CR), médico 14hrs (1+CR), nutricionista (1+CR), professor de computação (1+CR), professor de história (1+CR), psicólogo (1+CR), técnico de controle interno (CR), auxiliar de enfermagem (CR), monitor de informática (CR), técnico contabil (CR), técnico em agropecuária (2+CR), almoxarife (1+CR, atendente educacional (8+CR), auxiliar de dentista (1+CR), inspetor sanitário e ambiental (CR), monitor de escola (CR), oficial administrativo (2+CR), professor de educação infantil anos iniciais (10+CR), secretário de escola (1+CR), tesoureiro (CR), auxiliar administrativo (2+CR), operário especializado (2+CR), faxineira (5+CR), merendeira (2+CR), motorista (3+CR), operador de máquinas (9+CR), operário (11+CR), servente do poder legislativo (1+CR)

assistente social (CR), contador (1+CR), dentista (1+CR), enfermeiro (CR), farmacéutico (1+CR), fisioterapeuta (CR), médico 14hrs (1+CR), nutricionista (1+CR), professor de computação (1+CR), professor de história (1+CR), psicólogo (1+CR), técnico de controle interno (CR), auxiliar de enfermagem (CR), monitor de informática (CR), técnico contabil (CR), técnico em agropecuária (2+CR), almoxarife (1+CR, atendente educacional (8+CR), auxiliar de dentista (1+CR), inspetor sanitário e ambiental (CR), monitor de escola (CR), oficial administrativo (2+CR), professor de educação infantil anos iniciais (10+CR), secretário de escola (1+CR), tesoureiro (CR), auxiliar administrativo (2+CR), operário especializado (2+CR), faxineira (5+CR), merendeira (2+CR), motorista (3+CR), operador de máquinas (9+CR), operário (11+CR), servente do poder legislativo (1+CR) Nível: Básico, Técnico e Superior

Básico, Técnico e Superior Salário: R$ 1.602,25 a R$ 12.553,52

R$ 1.602,25 a R$ 12.553,52 Prazo: 15 de janeiro

15 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 70 a R$ 140

R$ 70 a R$ 140 Prova: 16 de fevereiro

16 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de São Vicente do Sul

Vagas: agente de combate a endemias (2), agente comunitário de saúde (11), agente de contratação (1), arquiteto (1), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor público interno (1), auditor tributário (1), contabilista/contador (1), enfermeiro (1), engenheiro civil (CR), farmacêutico, fiscal ambiental (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico (3), nutricionista (CR), odontólogo (1), procurador jurídico (CR), psicólogo (CR), auxiliar de consultório dentário (3), técnico em contabilidade (1), técnico em enfermagem (2), técnico em informática (1), técnico em radiologia (1), auxiliar de controle interno (1), fiscal de obras (CR), fiscal sanitário (CR), fiscal tributário (CR), monitor de creche/casa de passagem (2), oficial administrativo (1), tesoureiro (CR), mecânico (CR), auxiliar de serviços gerais (5), cozinheiro (CR), lavadeira hospitalar (CR), motorista (5), operador de máquinas (3), operário (2), operário especializado (3), vigilante (CR), zelador de cemitério público municipal (CR), secretário (1), tesoureiro (1), auxiliar de serviços gerais (1)

agente de combate a endemias (2), agente comunitário de saúde (11), agente de contratação (1), arquiteto (1), arquivista (CR), assistente social (CR), auditor público interno (1), auditor tributário (1), contabilista/contador (1), enfermeiro (1), engenheiro civil (CR), farmacêutico, fiscal ambiental (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico (3), nutricionista (CR), odontólogo (1), procurador jurídico (CR), psicólogo (CR), auxiliar de consultório dentário (3), técnico em contabilidade (1), técnico em enfermagem (2), técnico em informática (1), técnico em radiologia (1), auxiliar de controle interno (1), fiscal de obras (CR), fiscal sanitário (CR), fiscal tributário (CR), monitor de creche/casa de passagem (2), oficial administrativo (1), tesoureiro (CR), mecânico (CR), auxiliar de serviços gerais (5), cozinheiro (CR), lavadeira hospitalar (CR), motorista (5), operador de máquinas (3), operário (2), operário especializado (3), vigilante (CR), zelador de cemitério público municipal (CR), secretário (1), tesoureiro (1), auxiliar de serviços gerais (1) Nível: Básico, Técnico e Superior

Básico, Técnico e Superior Salário: R$ 1.510,52 a R$ 8.674,59

R$ 1.510,52 a R$ 8.674,59 Prazo: 13 de janeiro

13 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 80 e R$ 150

R$ 80 e R$ 150 Prova: 9 de fevereiro

9 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Derrubadas

Vagas: agente administrativo auxiliar (1+CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário (CR), motorista (2+CR), oficial de controle interno (1+CR), operador de máquinas (2+CR), professor (5+CR), serviços gerais (5+CR), técnico em agropecuária (CR), técnico em enfermagem (CR)

agente administrativo auxiliar (1+CR), enfermeiro (CR), fiscal sanitário (CR), motorista (2+CR), oficial de controle interno (1+CR), operador de máquinas (2+CR), professor (5+CR), serviços gerais (5+CR), técnico em agropecuária (CR), técnico em enfermagem (CR) Nível: Básico, Médio e Superior

Básico, Médio e Superior Salário: de R$ 1.474,10 a R$ 7.347,32

de R$ 1.474,10 a R$ 7.347,32 Prazo: 8 de janeiro

8 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 60 a R$ 120

R$ 60 a R$ 120 Prova: 26 de janeiro

Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Câmara Municipal de Candiota

Vagas: contador (1+CR), agente administrativo (1), assessor legislativo (2+CR), motorista (1+CR)

contador (1+CR), agente administrativo (1), assessor legislativo (2+CR), motorista (1+CR) Nível: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Salário: de R$ 3.454,34 a R$ 6.332,96

de R$ 3.454,34 a R$ 6.332,96 Prazo: 23 de janeiro

23 de janeiro Taxa de inscrição: de R$ 136,12 a R$ 257,67

de R$ 136,12 a R$ 257,67 Prova: 16 de fevereiro

16 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

Prefeitura de Santo Augusto

Vagas: contador (1)

contador (1) Nível: Superior

Superior Salário: R$ 5.105,29

R$ 5.105,29 Prazo: 7 de janeiro

7 de janeiro Taxa de inscrição: R$ 250

R$ 250 Prova: 9 de fevereiro

9 de fevereiro Onde se inscrever: neste link

Edital: neste link

