Alistamento feminino voluntário começa nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (1º), as mulheres também poderão se alistar nas Forças Armadas. Ao contrário do alistamento obrigatório para os homens, no caso feminino, ele será feito de forma voluntária para aquelas que completarão 18 anos em 2025.

🗓️ O prazo para alistamento terminará no dia 30 de junho.

Segundo o Ministério da Defesa, neste primeiro momento, serão ofertadas 1.465 vagas, distribuídas em 28 municípios e 14 unidades federativas (veja abaixo dos dados sobre o RS).

Serão 1.010 vagas para o Exército, 155 para a Marinha e 300 para a Aeronáutica. A expectativa é a de ir aumentando progressivamente esses números, até que se atinja um índice de 20% das vagas.

O alistamento para as mulheres poderá ser feito via internet ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar.

Critérios de alistamento

Para o alistamento voluntário, é preciso que as candidatas preencham dois critérios:

residir em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação;

completar 18 anos em 2025 (ou seja, ter nascido em 2007).

Entre os documentos solicitados estão:

certidão de nascimento ou prova de naturalização;

comprovante de residência;

documento oficial com foto, como identidade ou carteira de trabalho.

Etapas a serem cumpridas

O processo de recrutamento abrange, além da etapa de alistamento, uma seleção geral seguida de seleção complementar. Na sequência são feitas a designação, a distribuição e a incorporação. Durante a seleção, haverá entrevistas, exames clínico laboratoriais e testes físicos.

As candidatas poderão escolher a Força em que desejam ser incorporadas. O ministério, no entanto, alerta que serão levadas em consideração a disponibilidade de vagas, aptidão da candidata e as especificidades exigidas por Marinha, Exército e Aeronáutica.

“Uma vez incorporadas, as mulheres ocuparão a graduação de soldado, sendo denominado marinheiro-recruta na Marinha, e terão os mesmos direitos e deveres dos homens”, especificou o Ministério da Defesa.

A incorporação está prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2026 (de 2 a 6 de março) ou no segundo semestre (de 3 a 7 de agosto), e a duração do serviço militar será de 12 meses, podendo ser prorrogado por até oito anos.

Vagas no RS

O Ministério da Defesa abrirá 151 vagas no Rio Grande do Sul para alistamento militar de mulheres. As vagas previstas para o Estado estão concentradas em unidades militares de Porto Alegre, Canoas e Santa Maria.

