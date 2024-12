Projeto que define idade mínima para militares irem para a reserva é enviado ao Congresso Nacional

De acordo com o governo federal, o impacto dessas medidas deve ser de R$ 2 bilhões.

O projeto de lei (PL) que trata da previdência dos militares foi enviado nesta terça-feira (17) pelo governo federal ao Congresso Nacional, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU). O texto faz parte do acordo de corte de gastos e vai tramitar às vésperas do recesso legislativo.