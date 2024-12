Wall Street fecha no vermelho antes de decisão do Fed sobre taxas

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (17), refletindo nervosismo antes da decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre as taxas de juros, prevista para quarta-feira.

"Isso é apenas uma espécie de pausa", afirmou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, destacando que as ações haviam subido após as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

A expectativa geral é de que o Fed reduza novamente as taxas de juros na quarta-feira.

As vendas no varejo nos Estados Unidos cresceram 0,7% em novembro em relação ao mês anterior, superando as previsões.