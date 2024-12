Haddad diz que Lula manifesta preocupação com “desidratação” do pacote fiscal

Haddad concedeu entrevista coletiva em frente à residência de Lula na capital paulista. Paulo Pinto / Agência Brasil

A tramitação do pacote fiscal no Congresso foi um dos temas da reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira (16). A agenda ocorreu na residência de Lula na capital paulista, onde ele se recupera de uma cirurgia de emergência para conter um sangramento intracraniano, após ter recebido alta médica.

— Tratamos das medidas fiscais. Eu apresentei a ele os relatores (do pacote fiscal), como nós vamos encaminhar a necessidade de votação nesta semana, e alguns projetos das reformas microeconômicas, que também precisam ser votados nesta semana — revelou o ministro.

De acordo com Haddad, o presidente manifestou preocupação com a votação da proposta no Congresso e para evitar a retirada de pontos considerados importantes pelo governo do pacote.

— Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas. Ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes e garantir que não haja desidratação nas medidas fiscais — completou Haddad.

Segundo Haddad, também foram discutidos pontos da reforma tributária, que foi aprovada no Senado e voltou à Câmara. Caberá aos deputados manter ou retirar pontos aprovados, dando a palavra final sobre a regulamentação no Legislativo.

— Discutimos com ele alguns detalhes que preocupavam mais. A questão das armas, a questão das bebidas açucaradas, em função da saúde pública, também foi comentada. Discuti com ele todos os detalhes do que foi alterado para que ele pudesse julgar a conveniência de, eventualmente, orientar os líderes da base — disse.

