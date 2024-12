The Best 2024: Vini Jr. é eleito melhor do mundo após temporada decisiva dentro e fora de campo

Vini Junior venceu a mais recente Champions League pelo Real Madrid. Glyn Kirk / AFP

O principal nome do futebol brasileiro na atualidade é Vinicius Júnior. Nesta terça-feira (17), ele foi eleito o melhor jogador do mundo, segundo o Fifa The Best 2024. O reconhecimento vem após o atacante do Real Madrid ter uma temporada acima da média, com gols em momentos decisivos, títulos e consolidação como um dos principais nomes do esporte dentro e fora de campo.

Poucas pessoas acreditavam que o Vini Jr., que surgiu no Flamengo em 2017, com seu físico franzino, fosse chegar a esse patamar. Ele precisou se provar, e muito, para calar os críticos e conquistar o mundo. Vendido ao Real Madrid, antes mesmo de estrear pela equipe profissional da equipe carioca, por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 164 milhões, na cotação da época), Vini Jr. conseguiu marcar seu nome na história do Flamengo.

Contudo, foi no Real Madrid que ele estava destinado a entrar para a história do futebol. O início foi de poucas oportunidades e muitas críticas. Foi necessário passar pelo time B para depois ganhar espaço na equipe principal.

As críticas, inclusive de muitos brasileiros, perseguiam Vini Jr. Porém, ele deixava de lado os comentários de que não sabia finalizar, era apenas um velocista e outras coisas piores. Dentro do próprio Real, o brasileiro precisou superar a desconfiança de companheiros, como a de Karim Benzema.

No fim, ambos se entenderam e levaram o clube a mais um título da Champions League em 2022. O autor do gol contra o Liverpool foi Vinicius Júnior. Depois disso, a desconfiança começou a desaparecer e o protagonismo do brasileiro se tornou realidade. O próximo passo era conquistar o prêmio de melhor do mundo.

Grande temporada

A temporada 2023/2024 do Real Madrid foi mágica. Título do Campeonato Espanhol e da Champions League. Em todos os torneios, Vini Jr. foi determinante. No entanto, na Bola de Ouro, em novembro, o brasileiro perdeu o prêmio para o espanhol Rodri. Não faltaram polêmicas sobre a decisão.

Tati Mantovani, repórter da TNT Sports, que cobre o Real Madrid diariamente, relembra:

— Nos 16 últimos jogos dele na temporada, foram 15 participações em gols (11 gols e 4 assistências), no jogo decisivo contra o Girona, ele foi o melhor em campo.

Na Champions League, o poder de decisão não foi diferente. O brasileiro fez gol nas oitavas, deu duas assistências nas quartas, marcou duas vezes na semifinal e um gol na final contra o Borussia Dortmund. O melhor jogador da competição.

Além de brilhar dentro de campo, Vini Jr. também se consolidou como um grande nome fora de campo, no combate ao racismo, em especial na Espanha, onde ele sofreu em diversas oportunidades com injúrias raciais de torcedores adversários.

— Seu papel na luta contra o racismo lhe deu uma dimensão global, que já extrapola o esporte — explica Gustavo Hofman, jornalista da ESPN.

Depois de tudo isso, pelo menos para a Fifa, Vinicius Junior é o melhor jogador do mundo. O Prêmio The Best, concedido pela entidade, é definido a partir dos votos de torcedores (público em geral), capitães e treinadores de todas as seleções nacionais, femininas e masculinas, além de representantes da mídia.