Como se proteger de roubos de contas de redes sociais

Como proteger as suas redes sociais de roubo de contas.

O Comprova analisou 11 dos golpes digitais mais comuns. Entenda como golpistas abordam suas vítimas pela internet ou pelo celular, conheça as táticas que utilizam para chamar a sua atenção e saiba como você pode se proteger dessas armadilhas.

Roubo de contas de redes sociais

Como os golpistas abordam as pessoas?

Quais táticas eles usam para chamar a atenção?

Dizem que estão com algum problema , que têm uma emergência ou que não estão conseguindo acessar a própria conta para fazer um pagamento. Em geral, eles criam uma situação que gera uma sensação de urgência, o que acaba afetando a vítima emocionalmente e a impede de pensar com calma antes de agir.

Para Paulo Trindade, da ISH, o fator emocional é muitas vezes o que faz com que a pessoa caia no golpe, porque o cérebro acaba gerando uma resposta rápida, e não necessariamente racional.

Qual é o objetivo do golpe?

Como se proteger?

O especialista em segurança digital Paulo Trindade afirma que é importante configurar a verificação de dois fatores do WhatsApp e nunca fornecer o código para terceiros, além de configurar uma senha, que poderá dificultar a vida do golpista.

Outra dica importante é impedir, pelas configurações do próprio WhatsApp, que sua foto de usuário seja vista por pessoas que não estão na sua lista de contatos.

Isso pode atrapalhar os planos do golpista de usar aquela mesma foto para se passar por você e pedir dinheiro a amigos e familiares.

A quem denunciar?

É importante avisar a amigos e familiares que houve um roubo de identidade e alertar que as pessoas não façam depósitos ou transferências. Em seguida, registrar um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil com o máximo de informações sobre o autor do golpe.