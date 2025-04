Oklahoma City Thunder supera Chicago Bulls, chega à 10ª vitória seguida na NBA e lidera o Oeste

O Oklahoma City Thunder fez mais uma vítima nesta temporada regular da NBA na noite desta segunda-feira ao derrotar o Chicago Bulls no Paycom Center por 145 a 117 e alcançar o décimo triunfo seguido na competição.

O desempenho da equipe contou com uma atuação inspirada de Shai Gilgeous-Alexander. Em apenas 27 minutos, o armador converteu 27 pontos e deu 12 assistências, ajudando a franquia de Oklahoma a disparar no placar do confronto.

Na classificação, a equipe ostenta uma posição mais do que confortável. Líder da Conferência Oeste, o time acumula 63 vitórias e já mira a próxima fase embasado nesta campanha sólida.

Outro destaque dos Thunders foi Isaiah Joe. Ele saiu do banco de reservas e acertou oito cestas triplas, terminando o confronto como o cestinha da partida e um dos destaques do conjunto comandado por Mark Daigneault.

Pelo lado dos Bulls, Jevon Carter foi o maior pontuador (17) em uma noite onde a equipe não conseguiu segurar o volume ofensivo do rival. Na busca por uma vaga na fase dos playoffs, a franquia de Chicago aparece em 10º no Leste e sabe que não pode mais errar se quiser buscar uma reação.

Quem também deixou a quadra com uma resultado positivo nesta rodada da NBA foi o Los Angeles Lakers, que venceu o Houston Rockets por 104 a 98. Apesar dos números tímidos no duelo, LeBron James se mostrou decisivo no fim.

Com apenas 16 pontos assinalados, o veterano astro acertou lances livres no fim que deram mais tranquilidade à equipe. Para coroar sua atuação, ele ainda conseguiu travar Alperen Sengun nos instantes finais ajudando o conjunto de Los Angeles a assegurar a 46ª vitória.

O resultado conquistado na Crypto Arena foi importante para manter o time na quarta posição do Oeste. Já os Rockets, apesar do revés, mantêm a vice-liderança da mesma conferência. Com 20 pontos, Amen Thompson foi protagonista de sua equipe na casa do rival.

Confira os resultados desta segunda:

Charlotte Hornets 110 x 106 Utah Jazz

Indiana Pacers 111 x 109 Sacramento Kings

Orlando Magic 87 x 96 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 94 x 120 Miami Heat

Memphis Grizzlies 103 x 117 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 145 x 117 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 109 x 113 Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers 104 x 98 Houston Rockets

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors