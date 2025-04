A fase de grupos da Libertadores se inicia nesta terça-feira (1º). Para o Inter , a largada será na quinta (3), em busca do tricampeonato. O colorado enfrenta o Bahia, em Salvador, na Arena Fonte Nova, às 21h30min.

Além do Inter, os outros brasileiros na disputa são o Botafogo, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Bahia e Palmeiras. A final da Libertadores 2025, em jogo único, acontece no dia 29 de novembro, com local a definir.