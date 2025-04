Campeão da Libertadores 2025 poderá ganhar quase R$ 200 milhões em prêmios; veja valores

Alejandro Domínguez anunciou, no dia do sorteio, valor de US$ 24 milhões ao campeão.

Durante o sorteio da fase de grupos, no último dia 17 de março, em Luque, no Paraguai, a Conmebol anunciou que o campeão da Libertadores vai ganhar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões) a mais do que o Botafogo faturou com o título de 2024. Em 2025, portanto, o vencedor da competição embolsará US$ 24 milhões (em torno de R$ 138 milhões).