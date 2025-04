Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano começa na terça-feira, em Bento Gonçalves

Unidade de Valorização Sustentável Minas do Leão, em Minas do Leão, será uma das plantas de biogás visitadas durante o evento. Juliano Mendes / 7º Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano / Divulgação

A sétima edição do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano começa na próxima terça-feira (8) e segue até quinta (10) no Dall'Onder Hotel, em Bento Gonçalves. A última vez que o fórum foi sediado no Rio Grande do Sul foi em 2022, na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Mais de 700 pessoas, entre especialistas, produtores de biogás, pesquisadores e representantes dos setores público e privado participarão do fórum, segundo os organizadores. Na programação serão debatidas as contribuições do setor para a redução de emissão de gases de efeito estufa e geração de energia limpa, utilizando resíduos orgânicos urbanos, industriais e da agropecuária.

O Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano é um evento itinerante, que ocorre anualmente, intercalando os estados da região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 2023, ele ocorreu em Chapecó (SC).

— O fórum tem uma expressão nacional e internacional e conseguimos atrair a atenção das empresas que estão produzindo suprimentos. É um espaço onde os especialistas debatem as tendências da cadeia produtiva, os potenciais, os casos bem-sucedidos no setor, que estão relacionados à produção de biogás e biometano, combustíveis avançados, que tem uma grande importância no aspecto sustentabilidade — destacou a coordenadora do evento, professora Suelen Paesi, pesquisadora do Laboratório de Diagnóstico Molecular do Instituto de Biotecnologia da UCS.

A coordenadora observa também que o evento em Bento Gonçalves apresentará contribuições do biogás aos temas que também estarão no foco da COP30, que vai ser realizada em Belém (PA), em novembro.

O biogás é resultado de um processo no qual as bactérias decompõem a matéria orgânica gerando um composto de alta energia chamado metano, que pode ser convertido em energia elétrica, térmica e veicular.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento. As inscrições estão encerradas.