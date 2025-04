Ceará x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Ceará x Grêmio: tudo sobre o jogo da segunda rodada do Brasileirão.

Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado (5) , às 18h30min , pela segunda rodada do Brasileirão 2025 . O jogo ocorre na Arena Castelão , em Fortaleza.

O Tricolor vem de vitória na abertura do campeonato, ao superar o Atlético-MG na Arena . Com o 2 a 1, tem três pontos e ocupa a quarta colocação. O time cearense empatou na estreia.

Escalações para Ceará x Grêmio

Arbitragem para Ceará x Grêmio

Onde assistir a Ceará x Grêmio

Como chegam Ceará x Grêmio

Ceará

O jogo marca a estreia do time diante da própria torcida após o retorno para elite. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o confronto. O técnico Léo Condé deve repetir a escalação que empatou com o Bragantino na abertura do Brasileirão.