Final de semana terá frio e chance de geada no RS; confira a previsão

Sol entre nuvens prevalece em Porto Alegre no fim de semana. Jefferson Botega / Agencia RBS

O final de semana dos gaúchos exigirá um casaquinho. Isso porque, no sábado (5), a temperatura tende a diminuir um pouco mais, principalmente na Serra, na Campanha e na Região Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir um alerta de declínio de 3ºC a 5ºC no índices dos termômetros, válido para todas as regiões do Estado até as 10h.

Todas as regiões do Rio Grande do Sul devem observar um declínio da temperatura no sábado. Instituto Nacional de Meteorologia / Reprodução

Na Serra Gaúcha, conforme a Climatempo, as mínimas podem ficar abaixo dos 4°C, com chance para formação de geada. Em cidades dos Campos de Cima da Serra, na fronteira com Santa Catarina, não se descarta a possibilidade de temperatura negativa.

Na Campanha, em parte da região Central e no Sul, também há risco de geada, com mínimas ficando entre 6ºC e 10ºC. Essa temperatura reduzida está associadas ao avanço de uma massa de ar frio de origem polar pelo RS.

Em Caxias do Sul e Alegrete, as temperaturas ficam entre 7°C e 23°C. Em Santa Maria, entre 9°C e 25°C. Em Canguçu, o termômetro varia entre 10°C e 25°C. Em São José dos Ausentes, entre 7°C e 18°C.

Além do friozinho, o sol volta a predominar em todas as áreas. Há chance de chuva isolada em toda a extensão do Litoral, devido à circulação de ventos costeiros do mar para o continente.

Inclusive, durante a madrugada de sexta-feira (4) para sábado, cidades litorâneas podem ter rajadas de moderada a forte intensidade, entre 51 e 70 km/h.

Em Caxias do Sul, as temperaturas ficam entre 7°C e 23°C. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No domingo (6), o sol prevale. Há previsão de precipitação apenas para a região dos Vales e para o Sul, onde são esperadas pancadas isoladas de chuva na parte da tarde, mas sem acumulados significativos.

Com relação à temperatura, os índices continuam mais baixos, mas já vão apresentar uma pequena elevação quando comparada aos últimos dias.

Em Porto Alegre, conforme o Inmet, a temperatura deve variar entre 14°C e 26°C. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 12°C e os 26°C. Em Bento Gonçalves, temperatura fica entre 10°C e 27°C.

Geada em Santa Catarina

Na Serra Catarinense, a Climatempo aponta para o risco de geada e para a possibilidade de registro de temperatura negativa de forma bem pontual, em regiões mais altas.

Urupema, conhecida como a Capital Nacional do Frio, pode ter mínimas de 6°C e máximas de 19°C. Em São Joaquim, a temperatura varia entre 6ºC e 20ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (5)

Região Metropolitana

O sábado amanhece com sol entre muitas nuvens. À tarde e à noite, a nebulosidade diminui. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 11°C e 24°C.

Campanha

A previsão do tempo para sábado é de sol entre nuvens e chance de geada durante o dia. Noite com pouca nebulosidade. Em Bagé, a mínima chega aos 6°C e a máxima, aos 24°C.

Fronteira Oeste

A região deve ter um dia de sol entre poucas nuvens no céu. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 7°C e os 24°C.

Litoral Norte

Dia de sol entre algumas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Em Tramandaí, a mínima atinge os 13°C e a máxima, os 24°C.

Litoral Sul

Área deve ter um sábado de sol entre nuvens, com pancadas de chuva isolada ainda pela manhã. À tarde e à noite, a nebulosidade diminui. Em Rio Grande, o dia começa com 11°C e pode chegar aos 25°C.

Região Central

Previsão para sábado é de sol entre algumas nuvens e possibilidade de geada pela manhã. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 9°C e 25°C.

Região Norte

O sábado começa com sol entre nuvens e possibilidade de geada. Tarde e noite com pouca nebulosidade. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 7°C e 23°C.

Região Noroeste

Previsão de sol entre poucas nuvens o dia todo. Não chove. Em Santa Rosa, o dia começa com 9°C e pode chegar aos 25°C.

Região Sul

A região terá um sábado de sol entre muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã. Nebulosidade diminui no período da tarde e da noite. Em Canguçu, o termômetro varia entre 10°C e 25°C.

Serra

Amanhã de sol entre poucas nuvens, com chance de geada em alguns municípios. Nebulosidade diminui no período da tarde e da noite. Em Bento Gonçalves, temperaturas ficam entre 9°C e 24°C.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (6)

Região Metropolitana

Domingo com predomínio de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 14°C e 26°C.

Campanha

A previsão para a região é de sol entre poucas nuvens. Em Bagé, a mínima chega aos 10°C e a máxima, aos 27°C.

Fronteira Oeste

Região deve ter sol e períodos de céu nublado. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 12°C e os 26°C.

Litoral Norte

Dia de sol entre poucas nuvens. Em Tramandaí, a mínima atinge os 17°C e a máxima, os 25°C.

Litoral Sul

É esperado um domingo de sol entre nuvens durante o dia. Há previsão de pancadas isoladas de chuva. Em Rio Grande, o dia começa com 13°C e pode chegar aos 28°C.

Região Central

Previsão de domingo com poucas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 11°C e 28°C.

Região Norte

Dia com predomínio de sol entre nuvens. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 10°C e 26°C.

Região Noroeste

A previsão do tempo para domingo é de sol entre nuvens. Em Santa Rosa, o dia começa com 13°C e pode chegar aos 27°C.

Região Sul

Domingo de sol entre nuvens. Há previsão de pancadas isoladas de chuva. Em Canguçu, o termômetro varia entre 12°C e 27°C.

Serra

Região deve observar dia de sol entre nuvens. Em Bento Gonçalves, temperaturas ficam entre 10°C e 27°C.

*Produção: Carolina Dill