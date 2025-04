Como tem sido o 2025 dos adversários do Inter na primeira fase da Libertadores

Éverton Ribeiro é um dos destaques do time baiano, primeiro oponente colorado nesta edição. Letícia Martins / Bahia,Divulgação

Considerado por muitos comentaristas do continente como o mais complicado, o Grupo F, do Inter, reúne três clubes que já campeões e um brasileiro que vive uma nova fase como clube-empresa.

O Colorado terá pela frente Atlético Nacional (Colômbia), Nacional (Uruguai) e Bahia na fase que classificará os dois primeiros para as oitavas de final. O terceiro colocado passará à Copa Sul-Americana, duelando com algum segundo colocado de grupo.

O caminho do time treinado por Roger Machado começa fora de casa, contra o Bahia, na quinta-feira (3), às 19h, em Salvador. Um dia antes, o Atlético Nacional-COL recebe o Nacional-URU, às 23h (horário de Brasília). Na sequência, o time de Roger Machado terá dois jogos seguidos em Porto Alegre: contra o Atlético, dia 10, às 19h, e contra o Nacional, dia 22, às 21h30min.

O returno reserva duas viagens consecutivas. Primeiro para a Colômbia, onde enfrentará o Atlético Nacional, em Medellín, no dia 8 de maio, às 21h30min. Uma semana depois, no dia 15, mas às 19h, será a vez de encarar o Nacional, em Montevidéu, capital do Uruguai. O fechamento da primeira fase será no Beira-Rio, dia 28, às 19h, contra o Bahia.

Abaixo, confirma detalhes de como os adversários colorados estão performando na atual temporada.

Atlético Nacional

Ospina (D) é o goleiro do Atlético Nacional e da seleção colombiana. Divulgação Atlético Nacional

A temporada começou bem para os "Verdolagas". Ainda em janeiro, o time de Medellín conquistou a Supercopa da Colômbia, derrotando o Bucaramanga, nos pênaltis. E, no torneio Apertura, da Liga Colombiana, o Atlético Nacional já conquistou 21 pontos em 11 rodadas.

Na última partida, perdeu fora de casa para o Bucaramanga por 2 a 0. O técnico argentino Javier Gandolfi escalou Ospina; Aguirre, Castro e Salazar; Uribe, Toscano e Zapata; Hinestroza, Sarmiento e Parra; Viveros.

Números em 2025

13 jogos

6 vitórias, 5 empates e duas derrotas

Gols: 24 marcados, 13 sofridos

Principal goleador: Viveros (5 gols)

Campeão da Supercopa Colombiana

Vice-líder do Torneio Apertura da Liga Colombiana

Confrontos contra o Inter na Libertadores

2 jogos (ambos em 1993)

Uma vitória do Atlético Nacional e um empate

Bahia

Bahia volta a Libertadores depois de 36 anos. Rafael Rodrigues / Bahia / Divulgação

Com os investimentos do Grupo City, o Bahia voltou a disputar uma Copa Libertadores da América depois de 36 anos. Curiosamente, em 1989, também enfrentou o Inter, se dando melhor na fase de grupos, mas sendo eliminado pelos gaúchos nas quartas de final. Em 2025, o time do técnico Rogério Ceni ganhou o campeonato baiano pela 51ª vez e já está garantido nas quartas de final da Copa do Nordeste.

Para chegar a fase de grupos da Libertadores, o tricolor baiano precisou vencer duas etapas eliminatórias na pré-Libertadores. Despachou o The Strongest (BOL) com facilidade e passou sufoco para eliminar o Boston River (URU).

No campeonato estadual deste ano, o Bahia foi campeão, superando o Vitória na final. E a estreia no Brasileirão foi neste domingo (30) com empate de 1 a 1 com o Corinthians. Rogério Ceni escalou: Ronaldo, Gilberto, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Luciano Rodríguez e Erick Pulga.

Números em 2025

23 jogos

13 vitórias, 8 empates e duas derrotas. Gols: 44x12

Principal goleador: Lucho Rodríguez (7 gols)

Campeão Baiano pela 51ª vez

Garantido nas quartas da Copa do Nordeste

Confrontos contra o Inter na Libertadores

4 jogos (todos em 1989)

Uma vitória do Inter, duas do Bahia e um empate

Nacional

Nico López, ex-Inter, defende as cores do Nacional. Ricardo Duarte / Inter

É o time que mais vezes enfrentou o Inter na história da Libertadores. Em 2025, chegaremos a, pelo menos, 14 confrontos. Os gaúchos levam enorme vantagem: cinco vitórias, duas derrotas e cinco empates. Porém, em 1980, os uruguaios levaram a melhor e foram campeões.

Nesta temporada, o Nacional venceu a Supercopa Uruguaia, derrotando o Peñarol na decisão, mas é apenas o sexto colocado na Liga Uruguaia com 13 pontos em nove jogos. Após a derrota em casa por 2 a 1 para o Juventud, o técnico Martín Lasarte deixou o comando no domingo (30). Segundo comunicado do clube, houve comum acordo para a saída. O time na última derrota teve Mejía; Morales, Coates, Polenta e Báez; Oliva, Boggio e Otero; Vargas, Recoba e Villalba.

Números em 2025

10 jogos

4 vitórias, 4 empates e duas derrotas. Gols: 19x14

Principal goleador: Nico López (5 gols)

Campeão da Supercopa Uruguaia

6º colocado na Liga Uruguaia

Confrontos contra o Inter na Libertadores