Em busca do tri, Inter terá grupo complicado na largada; conheça os concorrentes

Inter encerrou a seca de títulos ao ganhar o Gauchão 2025 e vem embalado para a Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Começa nesta terça-feira (1º) a fase de grupos da Libertadores da América, edição que pode marcar o empate brasileiro com os argentinos em número de títulos. Entre os sete clubes do Brasil está o Inter, que busca o seu terceiro troféu da principal competição de clubes da América do Sul.

A estreia colorada será na quinta-feira (3), às 19h, contra o Bahia, no Estádio da Fonte Nova. No Grupo F ainda estão Nacional-URU e Atlético Nacional-COL, que se enfrentam em Medellín, na quarta-feira (2), às 23h. Abaixo, confira detalhes dos 32 clubes.

Grupo A

Atual campeão, o Botafogo é o cabeça-de-chave da chave. Como principal adversário está o Estudiantes, que tem quatro títulos. Como terceira força surge o Universidad de Chile. Fecha o grupo o Carabobo, da Venezuela. São 56 participações dos integrantes do grupo na história da Libertadores.

1ª rodada

1º/4

Carabobo x Estudiantes

2/4

Universidad de Chile x Botafogo

Igor Jesus é destaque do Botafogo, atual campeão da competição. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Botafogo

Cidade: Rio de Janeiro (BRA)

Estádio : Nilton Santos

Participações: 7

Melhor desempenho: campeão (24)

Em 2024: campeão

Técnico: Renato Paiva

Destaque: Igor Jesus (A)

Valor do elenco: R$ 836,8 milhões

Estudiantes

Cidade: La Plata (ARG)

Estádio: Jorge Luis Hirschi

Participações: 18

Melhor desempenho: tetracampeão (68, 69, 70 e 09)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Eduardo Dominguez

Destaque: Medina (M)

Valor do elenco: R$ 351,5 milhões

Universidad de Chile

Cidade: Santiago (CHI)

Estádio: Nacional

Participações: 26

Melhor desempenho: semifinalista (70, 96, 10 e 12)

Em 2024: não jogou

Técnico: Gustavo Álvarez

Destaque: Assadi (M)

Valor do elenco: R$ 166,1 milhões

Carabobo

Cidade: Valência (VEN)

Estádio: Misael Delgado

Participações: 5

Melhor desempenho: nunca havia passado da pré-Libertadores

Em 2024: não jogou

Técnico: Diego Merino

Destaque: Riasco (A)

Valor do elenco: R$ 45,1 milhões

Grupo B

Na chave do River Plate, nenhum brasileiro. Independiente Del Valle e Barcelona de Guayaquil (ambos do Equador) duelam, em tese, para ser a segunda força. Universitario-PER é o azarão. São 118 participações dos integrantes do grupo na história da Libertadores.

1ª rodada

1º/4

Barcelona x Independiente Del Valle

2/4

Universitario x River Plate

Gallardo treina o River em uma Libertadores mais uma vez. Juan Mabromata / AFP

River Plate

Cidade: Buenos Aires (ARG)

Estádio: Más Monumental

Participações: 41

Melhor desempenho: tetracampeão (86, 96, 15 e 18)

Em 2024: semifinalista

Técnico: Marcelo Gallardo

Destaque: Mastantuono (M)

Valor do elenco: R$ 703,1 milhões

Independiente Del Valle

Cidade: Sangolquí (EQU)

Estádio: Banco Guayaquil

Participações: 11

Melhor desempenho: vice-campeão (16)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Javier Rabanal

Destaque: Kendry Paez (M)

Valor do elenco: R$ 220 milhões

Barcelona

Cidade: Guayaquil (EQU)

Estádio: Monumental

Participações: 31

Melhor desempenho: vice-campeão (90 e 98)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Segundo Castillo

Destaque: Valiente (M)

Valor do elenco: R$ 141,7 milhões

Universitario

Cidade: Lima (PER)

Estádio: Monumental

Participações: 35

Melhor desempenho: vice-campeão (72)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Fabián Bustos

Destaque: Flores (A)

Valor do elenco: R$ 79 milhões

Grupo C

O Flamengo encabeça a chave, que tem a LDU como rival de maior poderio. Em tese, os venezuelanos do Deportivo Táchira e os argentinos do Central Córdoba lutaram pela terceira posição. São 71 participações dos integrantes do grupo na história da Libertadores.

1ª rodada

3/4

Central Córdoba x LDU

Deportivo Táchira x Flamengo

Arrascaeta é o principal nome do meio-campo flamenguista. Alexandre Vidal / Divulgação / Flamengo

Flamengo

Cidade: Rio de Janeiro (BRA)

Estádio: Maracanã

Participações: 21

Melhor desempenho: tricampeão (81, 19 e 22)

Em 2024: quartas de final

Técnico: Filipe Luís

Destaque: Arrascaeta (M)

Valor do elenco: R$ 1,36 bilhão

LDU

Cidade: Quito (EQU)

Estádio: Casa Blanca

Participações: 22

Melhor desempenho: campeã (08)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Pablo Sánchez

Destaque: Arce (A)

Valor do elenco: R$ 131,2 milhões

Deportivo Táchira

Cidade: San Cristóbal (VEN)

Estádio: Pueblo Nuevo

Participações 27

Melhor desempenho: quartas de final (2004)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Edgar Pérez Greco

Destaque: Vivas (Z)

Valor do elenco: R$ 41,5 milhões

Central Córdoba

Cidade: Santiago del Estero (ARG)

Estádio: Único Madre de Ciudades

Participações: 1

Melhor desempenho: estreante

Em 2024: não jogou

Técnico: Omar de Felippe

Destaque: Gómez (V)

Valor do elenco: R$ 86,1 milhões

Grupo D

O São Paulo tem status de favorito no grupo. O Talleres, da Argentina, porém, costuma ser um páreo duro aos paulistas. Libertad e Alianza Lima, na teoria, entram como azarões. São 83 participações dos integrantes do grupo na história da Libertadores.

1ª rodada

1º/4

Alianza Lima x Libertad

2/4

Talleres x São Paulo

Calleri é o artilheiro do tricolor paulista, que busca seu quarto troféu. Rubens Chiri / Saopaulofc.net

São Paulo

Cidade: São Paulo (BRA)

Estádio: Morumbi

Participações: 23

Melhor desempenho: tricampeão (92, 93 e 05)

Em 2024: quartas de final

Técnico: Luis Zubeldía

Destaque: Lucas Moura (M)

Valor do elenco: R$ 492,1 milhões

Libertad

Cidade: Assunção (PAR)

Estádio: Nicolás Leoz

Participações: 24

Melhor desempenho: semifinalista (06)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Sérgio Aquino

Destaque: Villalba (A)

Valor do elenco: R$ 112,1 milhões

Talleres

Cidade: Córdoba (ARG)

Estádio: Mário Kempes

Participações: 5

Melhor desempenho: quartas de final (22)

Em 2024: oitavas de final

Técnico: Alexander Medina

Destaque: Galarza (V)

Valor do elenco: R$ 315 milhões

Alianza Lima

Cidade: Lima (PER)

Estádio: Alejandro Villanueva

Participações: 31

Melhor desempenho: semifinalista (76 e 78)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Néstor Gorosito

Destaque: Enrique (LD)

Valor do elenco: R$ 76,4 milhões

Grupo E

O Fortaleza, brasileiro deste grupo, não terá vida tranquila. O cabeça-de-chave é o Racing, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. O Colo-Colo, tradicional clube do Chile, costuma incomodar. Correndo por fora surge o Bucaramanga, da Colômbia. São 56 participações dos integrantes do grupo na história da Libertadores.

1ª rodada

1º/4

Fortaleza x Racing

Atlético Bucaramanga x Colo-Colo

Racing, de Zuculini (D), é o atual campeão da Recopa e da Copa Sul-Americana ALEJANDRO PAGNI / AFP

Racing

Cidade: Avellaneda (ARG)

Estádio: El Cilindro

Participações: 13

Melhor desempenho: campeão (67)

Em 2024: não jogou

Técnico: Gustavo Costas

Destaque: Zaracho (M)

Valor do elenco: R$ 463,1 milhões

Colo-Colo

Cidade: Santiago (CHI)

Estádio: Monumental

Participações: 38

Melhor desempenho: campeão (91)

Em 2024: quartas de final

Técnico: Jorge Almirón

Destaque: Vegas (Z)

Valor do elenco: R$ 192,5 milhões

Fortaleza

Cidade: Fortaleza (CE)

Estádio: Castelão

Participações: 3

Melhor desempenho: oitavas (22)

Em 2024: não jogou

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Destaque: Pochettino (M)

Valor do elenco: R$ 305,3 milhões

Atlético Bucaramanga

Cidade: Bucaramanga (COL)

Estádio: Américo Montanini

Participações: 2

Melhor desempenho: oitavas (98)

Em 2024: não jogou

Técnico: Leonel Álvarez

Destaque: Quintana (G)

Valor do elenco: R$ 60,9 milhões

Grupo F

O grupo do Inter é apontado, por muitos, como o mais equilibrado. O Bahia, rival da estreia, tem grupo reforçado desde a parceria com o Grupo City. Além disso, o Nacional do Uruguai tem muita tradição e torcida fanática. São três times campeões, com sete títulos no total. São 98 participações dos integrantes do grupo na história da Libertadores.

1ª rodada

2/4

Atlético Nacional x Nacional

3/4

Bahia x Inter

Alan Patrick é a maior referência técnica do Inter. Ricardo Duarte / Inter

Inter

Cidade: Porto Alegre (RS)

Estádio: Beira-Rio

Participações: 16

Melhor desempenho: bicampeão (06 e 10)

Em 2024: não jogou

Técnico: Roger Machado

Destaque: Alan Patrick (M)

Valor do elenco: R$ 666,5 milhões

Nacional

Cidade: Montevidéu (URU)

Estádio: Parque Central

Participações: 52

Melhor desempenho: tricampeão (71, 80 e 88)

Em 2024: oitavas de final

Técnico: Martín Lasarte

Destaque: Nico López (A)

Valor do elenco: R$ 115,1 milhões

Atlético Nacional

Cidade: Medellin (COL)

Estádio: Atanasio Girardot

Participações: 26

Melhor desempenho: bicampeão (89 e 16)

Em 2024: pré-Libertadores

Técnico: Javier Gandolfi

Destaque: Uribe (V)

Valor do elenco: R$ 163, 1 milhões

Bahia

Cidade: Salvador (BA)

Estádio: Fonte Nova

Participações: 4

Melhor desempenho: quartas (89)

Em 2024: não jogou

Técnico: Rogério Ceni

Destaque: Jean Lucas (M)

Valor do elenco: R$ 587,5 milhões

Grupo G

O Palmeiras não parece ter a mesma força de anos atrás, mas levou sorte no sorteio. É o único time campeão, com três títulos. Cerro Porteño, Bolívar e Sporting Cristal não devem incomodar, embora sejam figuras frequentes na competição. São 150 participações dos integrantes do grupo na história da Libertadores.

1ª rodada

1º/4

Cerro Porteño x Bolívar

3/4

Sporting Cristal x Palmeiras

Raphael Veiga (E) e Abel Ferreira: juntos pelo Palmeiras em mais uma Libertadores da América. NELSON ALMEIDA / AFP

Palmeiras

Cidade: São Paulo (SP)

Estádio: Allianz Parque

Participações: 25

Melhor desempenho: tricampeão (99, 20 e 21)

Em 2024: oitavas de final

Técnico: Abel Ferreira

Destaque: Vítor Roque (A)

Valor do elenco: R$ 1,49 bilhão

Bolívar

Cidade: La Paz (BOL)

Estádio: Hernando Siles

Participações: 39

Melhor desempenho: semifinalista (14)

Em 2024: oitavas de final

Técnico: Flavio Robatto

Destaque: Ramiro Vaca (M)

Valor do elenco: R$ 65,8 milhões

Sporting Cristal

Cidade: Lima (PER)

Estádio: Nacional

Participações: 40

Melhor desempenho: vice-campeão (97)

Em 2024: pré-Libertadores

Técnico: Guillermo Farré

Destaque: González (A)

Valor do elenco: R$ 93,1 milhões

Cerro Porteño

Cidade: Assunção (PAR)

Estádio: La Nueva Olla

Participações: 46

Melhor desempenho: semifinalista (73, 78, 93, 98, 99 e 11)

Em 2024: fase de grupos

Técnico: Diego Martínez

Destaque: León (LE)

Valor do elenco: R$ 189,6 milhões

Grupo H

Neste grupo, sem brasileiro, há três times campeões, com nove títulos somados. O Peñarol, do Uruguai, é cabeça-de-chave, e terá no Vélez o principal rival. São 115 participações dos integrantes do grupo na história da Libertadores.

1ª rodada

2/4

Vélez Sarsfield x Peñarol

San Antonio Bulo-Bulo x Olimpia

Diego Aguirre, ex-Inter, treina o Peñarol Lauro Alves / Agencia RBS

Peñarol

Cidade: Montevidéu (URU)

Estádio: Coloso del Siglo

Participações: 50

Melhor desempenho: pentacampeão (60, 61, 66, 82 e 87)

Em 2024: semifinal

Técnico: Diego Aguirre

Destaque: Leo Fernández (M)

Valor do elenco: R$ 186,5 milhões

Vélez Sarsfield

Cidade: Buenos Aires (ARG)

Estádio: José Amalfitani

Participações: 18

Melhor desempenho: campeão (94)

Em 2024: não jogou

Técnico: Guillermo Schelotto

Destaque: Gómez (Z)

Valor do elenco: R$ 396,4 milhões

Olimpia

Cidade: Assunção (PAR)

Estádio: Defensores del Chaco

Participações: 46

Melhor desempenho: tricampeão (79, 90 e 02)

Em 2024: não jogou

Técnico: Martín Palermo

Destaque: Leguizamón (A)

Valor do elenco: R$ 139,2 milhões

San Antonio Bulo Bulo

Cidade: Entre-Ríos (BOL)

Estádio: Félix Capriles (em Cochabamba)

Participações: 1

Melhor desempenho: estreia em 2025

Em 2024: não jogou

Técnico: Julio César Baldivieso

Destaque: Mendoza (LE)

Valor do elenco: R$ 43,1 milhões