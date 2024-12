Milei chama Maduro de 'ditador criminoso' por 'sequestro' de gendarme argentino na Venezuela

O presidente da Argentina, Javier Milei, classificou o governante venezuelano, Nicolás Maduro, de "ditador criminoso" em um discurso nesta terça-feira (17), no qual denunciou o "sequestro ilegal" de um gendarme argentino, detido quando entrava na Venezuela vindo da Colômbia há mais de uma semana.

Nahuel Gallo, primeiro-cabo da Gendarmeria Nacional Argentina (GNA), de 33 anos, "foi detido pelas forças de segurança comandadas pelo ditador criminoso Nicolás Maduro pelo único crime de visitar sua companheira e seu filho", disse Milei, ao se referir ao "sequestro ilegal" do gendarme durante seu discurso na cerimônia de formatura do Colégio Militar.

"Exigimos sua libertação imediata e esgotaremos todas as vias diplomáticas para devolvê-lo são e salvo à Argentina", acrescentou.

Mais cedo, a ministra de Segurança argentina Patricia Bullrich havia classificado a prisão de Gallo como "um ato quase de guerra", depois que Caracas confirmou a prisão do militar por supostamente ter ido "cumprir uma missão".

Na sexta-feira passada, a chancelaria argentina anunciou que o primeiro-cabo da gendarmeria tinha sido detido na Venezuela após ingressar no país vindo da Colômbia para visitar sua companheira e o filho do casal, que faz dois anos em janeiro.

A mulher, María Gómez, disse à imprensa local que está em Puerto La Cruz (leste da Venezuela) com o menino "por razões pessoais" há sete meses e que se comunicou com Gallo pela última vez em 8 de dezembro. "Estamos todos angustiados", declarou ela à rádio na segunda-feira.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, reconheceu ontem que o gendarme tinha sido preso, sem fornecer detalhes. "O que ele veio fazer na Venezuela? [...] Veio para cumprir uma missão", afirmou em entrevista coletiva.

Werthein também denunciou que a embaixada argentina em Caracas tem "franco-atiradores em frente", todas as ruas bloqueadas e "dificuldades para alimentar estes senhores que estão asilados" desde março na sede diplomática, em referência aos seis colaboradores da líder opositora venezuelana María Corina Machado.

Na sexta-feira passada, a chancelaria argentina também condenou a "detenção arbitrária e injustificada" de um funcionário local da embaixada argentina em Caracas, a quem Bullrich identificou como um motorista que entrava e saía do edifício.

O governo argentino recomendou no sábado a seus cidadãos evitar ou adiar suas viagens à Venezuela.

A embaixada argentina está sob custódia do Brasil desde 1º de agosto, depois que a Venezuela rompeu relações com o país sul-americano por sua posição sobre as questionadas eleições de 28 de julho nas quais Nicolás Maduro foi proclamado presidente reeleito em meio a denúncias de fraude.