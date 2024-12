Parcerias para celebrar Porto Alegre

O final de ano é um momento especial para refletir sobre resultados, fazer balanços e projetar metas. Encerramos 2024 celebrando os quatro anos do Programa Seja Parceiro de Porto Alegre, alcançando a marca de 300 adoções de espaços públicos na cidade.

Por meio do programa da prefeitura, praças, parques, áreas verdes, passarelas, fachadas de prédios públicos, monumentos, viadutos, pontes, canteiros e rotatórias podem ser adotados. A Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) é a porta de entrada para cidadãos, empresas ou instituições interessados em cuidar e revitalizar esses espaços.

As adoções têm transformado Porto Alegre. Viadutos e praças revitalizados trazem vida nova às regiões, criando ambientes mais acolhedores e seguros, além de gerar emprego e renda. Terrenos baldios ganham novos propósitos, como o contêiner de lanches em frente à Praça Alberto Ramos ou o Viaduto Obirici, agora com restaurantes e serviços.

Quem adota um espaço não paga aluguel, mas assume o compromisso de cuidar dele. Em contrapartida, entrega ao município um local bem cuidado e ganha visibilidade para sua marca ou negócio. É uma troca em que todos ganham: a prefeitura com a conservação, a comunidade com áreas revitalizadas e os adotantes com oportunidades de contribuir para o bem-estar da Capital.