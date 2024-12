Por Fábio Bernardi, Sócio- diretor da HOC

Peter Blake, artista que fez a capa do Sgt Peppers, dos Beatles, recebeu 250 libras pela sua criação. Anos depois, o esboço da capa foi vendido por 55 mil libras em um leilão. A fórmula da Coca-Cola foi vendida por US$ 1.750 depois de ter dado prejuízo no primeiro ano de operação. Quanto vale hoje? É difícil precificar uma ideia quando ela ainda está mais perto da gênese do que da história.

Mas, queiram ou não, é disso que vivemos na indústria da comunicação criativa: saber valorar as ideias na gênese. Reconhecer quando estamos diante de uma grande e transformadora ideia, daquelas que mudam o rumo de um negócio, o ciclo de um produto, o share de um mercado ou a vida de uma empresa, e saber quanto cobrar por ela. Não é fácil, porque nesta equação há dois valores que deveriam ser umbilicalmente ligados: o tamanho do resultado da ideia para quem compra e o tamanho do resultado da ideia para quem vende. Porque, como diria meu amigo e guru Dado Schneider, qualidade e preço são o smoking e o convite do baile de gala, mas não garantem que você vai beijar alguém. É a ideia que faz isso. E é por isso que nada supera a força de uma boa ideia.

Espero que seu planejamento para 2025 tenha um lugar especial para a criatividade

Quando a gente espreme a burocracia, as reuniões, os processos, os medos, as inseguranças e até mesmo o balanço financeiro, é a boa ideia que sobra. Porque você pode comprar uma página neste jornal, espaço na TV, uma placa na estrada ou um banner na internet, mas não consegue comprar o tempo e a atenção do consumidor, mesmo com a maior verba do mundo. Isto só a ideia que faz.