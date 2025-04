Débora Bloch dá vida à Odete Roitman no remake de "Vale Tudo", da TV Globo.

Ela chegou! Odete Roitman , interpretada pela atriz Débora Bloch, no remake Vale Tudo, apareceu em cena neste sábado (26), dia que também marca o aniversário de 60 anos da TV Globo .

A participação ocorre no 24º capítulo da trama, quase um mês desde o início do folhetim e a personagem desestabiliza a família Roitman.

Quando Odete Roitman chega ao Brasil

A cena deste sábado deu apenas um "gostinho" do que esperar da personagem na trama. A chegada de Odete ao Brasil está prevista para ir ao ar no capítulo de segunda-feira (28), a partir das 21h30min.

De acordo com o gshow , o episódio marca uma virada na trama. Personagens serão abalados pela presença da vilã e relações serão desfeitas.

Até mesmo o filho Afonso, personagem de Humberto Carrão, entrará na mira de Odete. Ela não irá aceitar o relacionamento dele com Solange, interpretada por Alice Wegmann.

Repercussão

Ao logo do dia, os termos "Odete Roitman", "Débora" e "Vale Tudo" oscilaram entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), antes mesmo de Débora Bloch entrar em cena, evidenciando a expectativa do público em torno da chegada da milionária ambiciosa.