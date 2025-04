Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Neste domingo (27), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

Priorize o bem-estar e, também, priorize que as pessoas com que se relacionar hoje compartilhem desse bem-estar. Parece fácil e simples, mas as pessoas, em geral, se incomodam com o bem-estar alheio. Pode?