Com três gols de cabeça, Inter vira sobre o Juventude e sobe na tabela do Brasileirão

Xô, má fase. De virada, o Inter venceu o Juventude por 3 a 1 e encerrou a sequência de quatro jogos sem resultados positivos na temporada. Victor Gabriel, duas vezes, e Borré, para o Colorado, além de Batalla, para o Juventude, marcaram os gols da tarde deste sábado (26) no Beira-Rio.

Alan Patrick, com assistências em três cobranças de escanteio que abasteceram a artilharia aérea nos gols marcados pelo Inter também foi um nome decisivo na partida, igualando marca alcançada por D'Alessandro, contra o Paysandu, em 2017.

O êxito no duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão levou o Colorado para a quinta posição na competição, com nove pontos. Com o complemento da rodada, porém, o time de Roger Machado deve perder posições. Agora, o Inter concentrará suas atenções na Copa do Brasil, quando enfrentará o Maracanã na próxima terça (29).

Após uma sequência desgastante de partidas por Brasileirão e Libertadores, Roger Machado optou por preservar o lateral-direito Aguirre e o volante Fernando. Assim, Nathan, contratado na metade do ano passado, ganhou sua primeira oportunidade como titular no lado direito da defesa e Ronaldo foi o escolhido para o meio-campo. Enquanto isso, na ponta direita, Bruno Tabata conquistou a posição de Gabriel Carvalho.

No Juventude, Fabio Matias apostou em uma formação fora do habitual, montando uma linha com cinco defensores para tentar não dar espaços ao ataque colorado. Esquema semelhante ao apresentado pelo Nacional, pela Libertadores, no meio da semana.

Igual aos uruguaios, a equipe de Caxias do Sul abriu o placar cedo, logo aos três minutos. Em um ataque rápido, o volante Giraldo lançou Gilberto na área. O centroavante ajeitou para Batalla, que apareceu entre os zagueiros colorados e tocou na saída de Anthoni, fazendo 1 a 0.

Aos seis, o cenário da Libertadores pareceu se repetir quando o jogo foi paralisado para a arbitragem analisar no vídeo um pênalti para o Inter. Entretanto, o lance foi anulado após interferência do VAR, pois antes de Bruno Tabata ser derrubado na área, Enner Valencia interceptou uma bola com a mão esquerda.

Em desvantagem no placar, o Colorado recuou Ronaldo entre os zagueiros e liberou os laterais ao ataque. Bernabei foi bastante ativado pelo lado esquerdo em combinações com Valencia. Mesmo sem finalizar ao gol, a equipe de Roger Machado conseguiu rondar a área do Juventude para virar o jogo através de duas cobranças de escanteio.

Na primeira, aos 17 minutos, Alan Patrick achou Victor Gabriel livre, no centro da área. O zagueiro subiu mais que todo mundo e cabeceou com força para o fundo das redes. Aos 38 minutos, novamente com cruzamento de Alampa e conclusão de Victor Gabriel, desta vez na primeira trave, o Inter fez o 2 a 1 e assumiu a liderança do placar.

Durante o primeiro tempo, o Juventude manteve sua postura defensiva, tentando escapadas pelo lado esquerdo em combinações de Alan Ruschel e Ênio ou na bola longa para Gilberto, mas não conseguiu criar algo além do gol marcado no início da partida.

As equipes retornaram do intervalo com a mesma postura do primeiro tempo. O Inter tomando a iniciativa, ocupando o campo ofensivo, e o Juventude escapando em contra-ataques. Fábio Matias, técnico da equipe da Serra, substituiu Adriano Martins por Abner no intuito de renovar a energia da defesa, porém o jovem zagueiro tomou um cartão amarelo logo nos primeiros segundo por falta em Valencia e ficou pendurado.

Aos 10 minutos, percebendo que o time estava caindo fisicamente, Roger Machado promoveu três trocas, entrando Thiago Maia, Vitinho e Rafael Borré, saindo Bruno Henrique, Tabata e Valencia. A substituições se mostraram eficientes minutos depois, quando Vitinho fez uma jogada que gerou escanteio para o Inter. Em mais uma cobrança perfeita de Alan Patrick, Borré desviou de cabeça para o gol e fez 3 a 1.

O jogo transcorreu da melhor forma para o Inter, que controlou o placar e não viu o Juventude se aproximar de sua meta. Aos 29 minutos, entretanto, a sorte foi contra Borré. O colombiano sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído por Gustavo Prado.

Ronaldo, aos 35 minutos, chegou a marcar um gol em um rebote de cobrança de falta de Alan Patrick. No entanto, o lance foi anulado por condição irregular do volante colorado. Roger Machado ainda pôde substituir Alan Patrick para o meia sair aplaudido e dar mais tempo de jogo para Oscar Romero. A reta final foi de festa nas arquibancadas com o retorno das vitórias ao Beira-Rio.

Brasileirão - 6ª rodada - 26/4/2025

Inter (3)

Anthoni; Nathan, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo e Bruno Henrique (Thiago Maia, 13’/2º); Bruno Tabata (Vitinho, 13’/2º), Alan Patrick (Romero, 40’/2º) e Wesley; Valencia (Borré, 13’/2º, depois Gustavo Prado, 29’/2º).

Técnico: Roger Machado

Juventude (1)

Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins (Abner, Int.), Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Jean Carlos, 41’/2º) e Alan Ruschel (Felipinho, 22’/2º); Giraldo e Jadson; Batalla, Gilberto (Galego, 22’/2º) e Ênio (Giovanny, 37’/2º).

Técnico: Fábio Matias

GOLS: Batalla (J), aos 3min, e Victor Gabriel (I), aos 17min e aos 38min do 1º tempo; Borré (I), aos 16min, do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Bruno Tabata (I), Rodrigo Sam (J) e Abner (J) ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza auxiliado por Neuza Inês Back e Evandro de Melo Lima. VAR: Ilbert Estevam da Silva (quarteto paulista). PÚBLICO: 35.427

RENDA: R$ 736,960,00

LOCAL: Beira-Rio, Porto Alegre

Próximo jogo

Terça, 29/4 – 19h

Inter x Maracanã

Beira-Rio – Copa do Brasil (3ª fase - ida)

