Despedida do papa Francisco reúne mais de 250 mil pessoas na Praça São Pedro

Fiéis do mundo inteiro se despediram pela última vez do papa Francisco na manhã deste sábado (26), em cerimônia acompanhada por mais de 250 mil pessoas e mais de 150 delegações estrangeiras na Praça São Pedro.

O rito teve início às 10h no Vaticano (5h no horário de Brasília), com um coral cantando ritos em latim, e foi encerrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em um ato fechado, sem a presença de fiéis, após cortejo fúnebre por um percurso de 5,5 quilômetros.

O enterro ocorreu às 13h30min locais (8h30min no horário de Brasília) durante uma cerimônia íntima presidida pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, na presença de familiares do jesuíta argentino, informou o Vaticano. Este é o primeiro sepultamento de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

Cerca de 50 chefes de Estado participam do funeral. Entre eles, estão o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da Argentina (terra natal de Francisco), Javier Milei, e 10 monarcas.

Sob aplauso de milhares de fiéis, o caixão com o corpo do papa Francisco foi conduzido até o altar da Praça São Pedro, onde o cardeal italiano Giovanni Battista Re deu início à Missa das Exéquias. Perto do altar ficaram 220 cardeais e 750 bispos, além de aproximadamente 4 mil padres.

Battista Re chamou Francisco de "um papa do povo, de coração aberto a todos".

— Nesta majestosa Praça de São Pedro, onde o papa Francisco celebrou tantas vezes a Eucaristia e presidiu a grandes encontros ao longo destes 12 anos, encontramo-nos reunidos em oração à volta dos seus restos mortais com coração triste, mas sustentados pelas certezas da fé que nos garante que a existência humana não termina no túmulo, mas na casa do Pai, numa vida de felicidade que não terá o caso — disse o cardeal.

O cardeal também destacou o fato de Francisco ter defendido, durante o seu papado, que a Igreja deveria acolher os fiéis sem julgá-los:

— Ele foi movido pela convicção de que a Igreja é um lar para todos, um lar com suas portas sempre abertas... uma Igreja capaz de se curvar diante de cada pessoa, independentemente de suas crenças ou condições, e curar suas feridas.

Outra das lutas do Pontífice, que o decano dos cardeais recordou, também repercutiu fortemente na praça, enquanto os Estados Unidos tentam chegar a um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, em guerra desde fevereiro de 2022.

— O papa Francisco constantemente levantava a voz, implorando pela paz e pedindo bom senso e negociação honesta para encontrar soluções possíveis (para as guerras) — enfatizou o cardeal, sob aplausos do público.

Depois da missa, o caixão de Francisco foi erguido para uma última saudação e foi conduzido para o interior da basílica. Ele foi abençoado e seguiu para o cortejo pelas ruas de Roma.

O papamóvel fez o percurso em velocidade reduzida para possibilitar que os fiéis presentes no Vaticano se despedissem do Pontífice. Entre os pontos do trajeto antes de chegar à Basílica de Santa Maria Maggiore, o cortejo passou em frente ao Coliseu.

O conclave para a escolha do novo pontífice deve ser realizado nas próximas semanas. O Vaticano descartou anunciar por enquanto a data de início do processo, no qual 120 cardeais escolherão quem assumirá a posição.

O argentino Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica. O seu pontificado teve início em 2013, com a renúncia do antecessor, Bento XVI.

O legado de Francisco

Papa Francisco deixa como legado uma Igreja de perfil menos conservador, mais inclusiva e ecumênica em comparação a seus antecessores.

A busca por simplicidade e paz se tornou nítida desde a escolha do nome, referência a São Francisco de Assis.

O Pontífice procurou abrir as portas das igrejas a populações marginalizadas, como gays, pobres e migrantes, e fortalecer canais de diálogo com outras confissões religiosas.

Durante os 12 anos em que esteve à frente da Igreja Católica, realizou um número recorde de canonizações e nomeou 80% dos atuais cardeais com direito a voto no conclave que vai eleger o seu sucessor.

Funeral mais simples

Em 2024, o papa Francisco simplificou o próprio velório, definindo que será enterrado em um caixão simples de madeira. Ele renunciou a uma prática secular, segundo a qual o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

O argentino será enterrado fora do Vaticano, pela primeira vez em mais de um século. O Papa optou pelo enterro na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, que abriga mais de 90 papas. O local escolhido é uma imponente igreja do século 5, localizada no centro de Roma, onde sete pontífices já foram sepultados.

Outra abolição foi o uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro para o velório, como foi feito com os pontífices anteriores. Os fiéis são convidados a prestar as suas homenagens enquanto o corpo de Francisco fica dentro do caixão, com a tampa aberta.

As instruções estão no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, aprovado em 29 de abril de 2024 pelo próprio papa Francisco, que recebeu o primeiro exemplar em 4 de novembro.