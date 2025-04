A transformação das redações com IA 

A utilização da IA no jornalismo é uma oportunidade que, claro, como qualquer novidade, impõe desafios. É uma mudança de cultura dentro das redações em primeiro lugar. Também é importante garantir que não haja desconfiança por parte do público. Que ele saiba quando a tecnologia foi usada na produção do conteúdo. A transparência se tornou essencial para preservar a confiança na informação jornalística , já que, quando mal adotada, a inteligência artificial pode disseminar conteúdos e notícias falsas.

Muitas empresas jornalísticas já estabeleceram diretrizes para o uso responsável da IA. Entre os princípios do uso da inteligência artificial do Grupo RBS, fica evidenciado que a IA não substitui a apuração e a checagem de conteúdo original. Saber que fontes buscar, garimpar a informação, checar os fatos, realizar a curadoria de notícias e produzir conteúdos para diversos meios é o que tem valor no jornalismo profissional. Ainda constam nas diretrizes do grupo o respeito aos direitos autorais e a proibição de que editoriais ou artigos de opinião sejam produzidos exclusivamente por IA. Além disso, em determinados conteúdos, quando necessário, deve se dar clareza ao público de que a IA é utilizada pelas redações como ferramenta auxiliar. Sempre com supervisão humana de um jornalista profissional.