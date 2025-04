Gabrielle Roncatto, Guilherme Caribé e Beatriz Bezerra atingem índices e Brasil terá 12 nadadores no Mundial

O Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu Maria Lenk foi encerrado com mais três índices alcançados para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura . As marcas foram atingidas por Gabrielle Roncatto (800 m livre ), Guilherme Caribé (50 m borboleta) e Beatriz Bezerra (50 m borboleta) que completaram a relação de 12 nadadores brasileiros classificados.

Grande estrela da competição, Caribé faturou seu terceiro índice ao vencer os 50 metros borboleta. O atleta da Unisanta-SP, que já estava qualificado nos 50 m e 100 m livre, cravou 22seg96, superando Guilherme Rosolen (Minas Tênis Clube), prata com 23seg53, e Kayky Mota (Fluminense), bronze com 23seg55.

Quem também obteve classificação para o Mundial em três provas foi Gabrielle Roncatto (Unisanta), que venceu os 800 metros livre com 8min31seg05. Antes ela já havia se classificado para os 400 m e 800 m livre.

A prata ficou com Maria Fernanda Costa (Unisanta), com 8min35seg94, e o bronze foi para Letícia Romão (Minas Tênis Clube), que nadou em 8min37seg96.

O terceiro índice do sábado (26) foi conquistado por Beatriz Bezerra (Pinheiros-SP) que atingiu o tempo de 25seg98. Giulia Carvalho e Gabriela Albiero, ambas do Minas Tênis Clube, nadaram para 26seg66 e 26seg75, respectivamente, e completaram o pódio.

Minas é campeão por equipes

O Minas Tênis Clube conquistou o título por equipes. A equipe de Belo Horizonte somou 2.352,5 pontos para ficar com a primeira colocação. A Unisanta terminou em segundo, com 1.872,5 pontos, e o Pinheiros fechou o pódio com 1.836,50.