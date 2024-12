"Brasil entra no clube dos países com sistema tributário simplificado para melhoria dos negócios", diz Alckmin ao parabenizar Haddad

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento , Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, parabenizou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo "trabalho competente realizado" no projeto da regulamentação da reforma tributária. Na avaliação de Alckmin, a aprovação nesta terça-feira (17) mostra uma "conquista" para o desenvolvimento econômico do Brasil.

"Festejamos com a sociedade brasileira a aprovação, pelo Congresso Nacional, da reforma tributária, uma conquista para o desenvolvimento econômico depois de 30 anos de espera. O Brasil entra no clube dos países com sistema tributário simplificado para melhoria do ambiente de negócios", escreveu Alckmin, em nota divulgada à imprensa nesta noite. "Parabéns ao Presidente Lula por liderar esta reforma estruturante e decisiva, e o ministro Fernando Haddad pelo trabalho competente realizado", completou.