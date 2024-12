Artur Jorge diz que fica no Botafogo, e Grêmio tem menos um clube na disputa por Caixinha

Pedro Caixinha é um dos nomes cotados para assumir o Grêmio. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, indicou que deve permanecer no clube carioca em 2025. A manifestação ocorreu nesta terça-feira (17), após o treinador receber a Ordem do Infante Dom Henrique, homenagem do governo de Portugal pelas conquistas à frente do time brasileiro, no Palácio de Belém, em Lisboa.

— Chegar hoje e ter este reconhecimento do país é ainda mais importante. Seguramente que me abre portas e a ambição para poder continuar a lutar por mais. Futuro? O meu futuro é Botafogo. Tenho contrato. O que posso dizer ao dia de hoje é que continuo a ser o treinador do Botafogo — comentou o treinador em fala registrada pelo portal Record, de Portugal.

O contrato de Artur Jorge com o Botafogo vai até 31 de dezembro de 2025. Na mesma entrevista publicada no portal português, o técnico diz que poderia avaliar um regresso ao país natal se fosse para treinar Benfica, Sporting ou Porto. No momento, reconheceu, sua prioridade é trabalhar fora de Portugal.

A permanência de Artur Jorge no Botafogo tira o clube da busca por um treinador. Na segunda-feira (16), Zero Hora noticiou que Pedro Caixinha, também na mira do Grêmio, interessava ao Fogão para 2025 em caso de saída do atual técnico.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.