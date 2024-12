Grêmio segue a limpa do seu vestiário

A diretoria do Grêmio resolveu mudar completamente os rumos do vestiário e prepara um ambiente diferente para o novo treinador. Oito profissionais já deixaram o Centro de Treinamento Luiz Carvalho e mais nomes devem sair.

O ex-presidente Romildo Bolzan, em entrevista para a Rádio Gaúcha, no último domingo (15), foi enfático sobre a necessidade do Grêmio mudar o atual status do vestiário, considerando que o seu maior erro foi não ter feito isso quando liberou Renato em 2021. Romildo disse que algumas ações demonstraram haver conspirações contra o próprio trabalho do clube.