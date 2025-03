Assim é o Grêmio e o nosso coração é Imortal

Volpi foi o herói da classificação. Duda Fortes / Agencia RBS

Aos 51 minutos do segundo tempo, uma festa em verde e branco dominava o Alfredo Jaconi. O Grêmio parecia sucumbir diante de uma partida ruim e da supremacia do Juventude, que soube utilizar o fato de ter um jogador a mais durante todo o segundo tempo.

Mas o Grêmio sempre tem algo diferente para mostrar, e a tarde quente de Caxias viu mais uma façanha tricolor.

Gustavo Martins, que entrou exatamente no lugar do expulso Jemerson, achou uma bicicleta nos instantes finais e descontou, dando uma sobrevida ao time que estava sendo eliminado do Gauchão.

O time precisa de muitos reparos e deve, também, trabalhar para evoluir em muitos aspectos. O jogo da classificação mostrou uma equipe com problemas coletivos, tanto na defesa como no ataque.

A força do grupo, no entanto, conseguiu reverter as dificuldades e levar os tricolores à classificação.

O Grêmio, mais uma vez, escreveu uma página de luta de um clube acostumado a estas emoções. Agora, diante da decisão do Gauchão, tudo se renova e uma nova história se abre.

O destino pode ter o octa pela frente, e o Grêmio merece muito essa conquista exatamente pelo coração que tem.