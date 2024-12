Grêmio prepara mudanças de patrocinadores no uniforme para 2025

A temporada de 2025 não terá apenas mudança na casamata gremista. O Grêmio também deve ter alterações em sua camisa para o próximo ano , com trocas nos patrocínios. O clube mantém negociações para a entrada de um novo patrocinador master , que estampará a parte da frente do uniforme.

Conforme apurado por Zero Hora, uma empresa de bet deve assumir o lugar do Banrisul a partir de 2025. O clube atualmente tem a Esportes da Sorte como patrocinador. Para a entrada de uma nova marca do setor, seria necessária a rescisão do atual contrato com a Esportes da Sorte.