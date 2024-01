Grande parte da receita dos clubes de futebol no Brasil vem dos contratos de patrocínio com empresas privadas. O Corinthians anunciou, no último domingo (7), o acordo com a casa de apostas VaideBet. O contrato será de três anos no valor total de R$ 370 milhões, sendo R$ 10 milhões por mês e mais R$ 10 milhões de luvas. O valor é, até então, o maior registrado no futebol brasileiro.