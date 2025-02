Bahia arranca empate na visita ao The Strongest (1-1) na Libertadores

O Bahia estreou na Copa Libertadores de 2025 com um honroso empate em 1 a 1 na altitude de 3.600 metros de La Paz, na Bolívia, diante do The Strongest nesta terça-feira (18) e vai decidir na próxima terça na Arena Fonte Nova, em Salvador, a vaga na terceira fase, a última antes da fase de grupos.

O The Strongest jogou a partir dos cinco minutos da partida disputada no estádio Hernando Siles com 10 homens devido à expulsão do meio-campista Luciano Ursino.