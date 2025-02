João Fonseca lamenta nervosismo na derrota no Rio Open: "Não consegui ser eu dentro de quadra"

João foi eliminado logo na primeira rodada do Rio Open.

O contraste entre a entrevista coletiva de segunda e a de terça era visível não só nas cadeiras vazias da sala de imprensa do Rio Open. De cabeça baixa, João Fonseca adentrou e se acomodou para responder as perguntas.

O silêncio que o aguardava só foi interrompido pela fala baixa e visivelmente decepcionada do carioca de 18 anos. Não por acaso, 30 minutos antes, João havia perdido para o francês Alexandre Muller , contrariando a torcida das milhares de pessoas que assistiram o jogo na quadra central Guga Kuerten no torneio carioca.

Entre as poucas palavras ditas pelo brasileiro, algumas foram repetidas: medo, frustração e nervosismo. Todas visíveis para quem estava sentado na arquibancada e também a sua frente na sala de imprensa.

— Minha frustração é não ter conseguido jogar da minha forma. Eu sabia que o nervosismo ia bater, eu teria que enfrentar isso, o medo de jogar com muita gente. Tentei de todas as minhas forças enfrentar o momento. Eu acho que essa foi a minha frustração de hoje, não consegui ser eu dentro de quadra.

Para quem olhava de fora ou até mesmo pela televisão, poderia parecer que João estava cansado. O carioca de 18 anos vinha de uma sequência longa de jogos no ATP 250 de Buenos Aires, quando foi campeão. No entanto, o brasileiro negou que tenha relação com a derrota.