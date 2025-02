João Fonseca perde para francês na estreia do Rio Open é está eliminado da competição

A estreia de João Fonseca no Rio Open foi cercada de enorme expectativa, nesta terça-feira (18). Em casa, o carioca de 18 anos encarou o francês Alexandre Müller com muita torcida apoiando, mas acabou sendo superado por 2 sets a 0 e está eliminado da competição.

O Jockey Club Brasileiro recebeu um grande público durante todo o dia. O complexo teve todos os seus acessos repletos e a cada hora que passava a expectativa aumentava. Diversas personalidades marcaram presença para ver o novo xodó do esporte brasileiro, como o treinador Filipe Luís, o surfista Gabriel Medina e o apresentador Luciano Huck.

A partida iniciou por volta de 21h40min e para incredulidade do público, Alexandre Müller, que parecia ter entrado em quadra apenas para ser derrotado, fez um primeiro set perfeito e com 18 minutos já vencia por 5/0, com duas quebras de saque. Em 28 pontos jogados, o francês venceu 22 e deixou o brasileiro nas cordas.

E apesar de alguns gritos de incentivo da torcida, que parecia estar anestesiada com o que acontecia em quadra, João Fonseca não encontrava soluções. Como se fosse Yannick Noah, último francês campeão no saibro de Roland Garros, Alexandre Müller mantinha sua tática de evitar a poderosa direita do brasileiro e aproveitava os erros que se acumulavam.

Quando João Fonseca conseguiu confirmar o saque em 1/5, o público explodiu nas arquibancadas. Müller sacou em 40/15, mas o carioca reagiu salvando os dois set points com coragem e ainda conseguiu ter a chance de quebrar o serviço do francês. Mas a direita parou na rede e com um paralela, seguida de uma cruzada de direita e um erro do brasileiro, o set terminou em 6/1 para o europeu em apenas 28 minutos.

Segundo set

O começo do segundo set também foi complicado e João Fonseca precisou salvar dois break points para finalmente confirmar o saque e abrir em 1/0. Alexandre Müller não se abalou com o entusiasmo do torcedor brasileiro, garantiu o seu serviço e com boas devoluções chegou a ter duas chances de pular à frente em 2/1, mas o campeão do ATP Next Gen reagiu e evitou a quebra.

Com um percentual de 81% dos pontos ganhos no primeiro saque, Müller não se intimidou com o barulho na Quadra Guga Kuerten e fez 2/2. Sentindo o momento complicado, Fonseca conseguiu manter o serviço em 3/2 e do centro da quadra comemorou chamando o público. A resposta foi imediata e os mais de 6 mil torcedores fizeram muito barulho, especialmente após dois grandes saques garantirem vantagem de 4/3 para o brasileiro.

Após Müller passar pelo saque e empatar em 4/4, João sacou pressionado e salvou mais duas chances de quebra do adversário para liderar em 5/4. De zero, o francês deixou tudo igual (5/5), mas a resposta do brasileiro veio na mesma moeda e o placar apontou 6/5. A seguir, o 60º do mundo confirmou o saque e seguiu sem dar muitas brechas para o carioca. Era a hora do tie-break.

No desempate, Alexandre Müller conseguiu um mini-break e com uma deixadinha fez 2/0. Mas um voleio errado, que parou na rede, reacendeu o público brasileiro em 1/2. Com um bom saque, Fonseca empatou e logo depois cometeu uma dupla falta e devolveu a liderança para o francês, que abriu 5/2 com dois bons saques.