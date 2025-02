Rio de Janeiro vive expectativa por estreia de João Fonseca

Rebeca Andrade pediu autógrafo para João Fonseca. Divulgação / Fotojump/Rio Open

A terça-feira (18) promete ser muito agitada no Jockey Club Brasileiro. Os portões serão abertos às 15 horas e a expectativa é de uma presença recorde de público. Afinal, todos querem ver a estreia de João Fonseca no Rio Open.

O fenômeno brasileiro do tênis tem atraído todos os holofotes desde sua chegada, especialmente após vencer seu primeiro torneio ATP, em Buenos Aires.

Nascido no Rio de Janeiro e apontado como o grande nome de sua geração, o tenista de 18 anos já arrasta multidões para vê-lo. Na segunda-feira, enquanto treinava em uma das quadras anexas era acompanhando por cerca de duas mil pessoas que se acotovelavam para vê-lo e tentar uma foto, mesmo que distante.

Ídolo do esporte brasileiro, ele ainda está se acostumando ao que virá pela frente. Sua popularidade cresce na mesma velocidade que seu salto no ranking mundial.

— Fico muito honrado com ídolos do esporte me elogiando. É simplesmente sensacional. Crianças dizem que eu sou um ídolo para eles. Dois anos atrás eu via as pessoas como meus ídolos, eu era o torcedor. Muito feliz com tudo isso que está acontecendo — disse Fonseca em concorrida entrevista coletiva.

E a organização do Rio Open colheu estes frutos do sucesso e da expectativa que gira em torno do tenista da casa, com ingressos esgotados e uma cobertura de mídia ampliada.

— A gente estava carente de um grande ídolo para representar o tênis da América do Sul. Nos últimos anos ficou muito concentrado na Europa, com o Big 3 (Federer, Nadal e Djokovic), nos últimos 20 anos dominando tudo. Estava faltando alguém um pouco diferente, com mais características pproprias, mais personalidade. A forma como ele é carismático é natural. Ele é um menino puro. Eu conheço o João desde que ele era criança e da mesma forma que ele fala com a gente ali na sala (dos tenistas) é a mesma forma que ele fala nas entrevistas, super transparente no que ele pensa, nas vontades dele. E isso faz diferença pro público — comentou Thomaz Costa, vice-diretor do Rio Open em conversa que tivemos nesta terça.

O jogo contra o francês Alexandre Müller deve começar por volta das 21 horas na Quadra Guga Kuerten e deve atrair diversas personalidades do mundo esportivo.