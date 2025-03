Os cinco milímetros que tiraram o bronze de Almir Junior no Mundial de Atletismo

A madrugada desta sexta-feira (11) era de comemoração para o atletismo brasileiro e em especial para a Sogipa. Afinal, Almir Junior havia saltado 17m22cm na final do Mundial Indoor , em Nanjing, na China, e conquistado a segunda medalha de sua carreira na história da competição .

Prata em 2018, em Birmingham, na Inglaterra , o mato-grossense radicado em Porto Alegre há 15 anos, subiria no pódio para receber a medalha de bronze, superando inclusive o atual campeão da prova, Hugues Fabrice Zango, de Burkina Faso.

Apelo negado

Mas horas depois, um recurso do próprio Zango e do jamaicano Jordan Scott, que terminou em quinto, fez a World Athletics desclassificar o brasileiro pelo uso indevido de suas sapatilhas .

A delegação brasileira apelou , mas teve seu pedido negado . Conversei com Edemar Alves, um dos oficiais da CBAt e chefe da delegação brasileira na China para saber os motivos da eliminação do sogipano.

— A gente está ainda digerindo essa informação (desclassificação). A World Athletics (Federação Internacional de Atletismo) soltou uma normativa que a partir de 1º de novembro de 2024 todas as sapatilhas não poderiam ter mais de 20 milímetros de solado. E no caso da sapatilha usada (pelo Almir) ela tinha 25 milímetros — disse Edemar em mensagem de áudio.

"Almir não tinha essa informação"

Para Almir resta saber que o caminho está correto e que após disputar a final dos Jogos de Paris, ele voltou a mostrar que segue evoluindo e que tem todas as condições de seguir brigando com os melhores do mundo. Quem sabe a redenção venha em setembro, em Tóquio, onde será disputado o Mundial a céu aberto.