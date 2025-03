Almir Júnior conquista bronze no salto triplo, mas é desclassificado; delegação do Brasil aguarda recurso 

A alegria se transformou em frustração para o brasileiro Almir Júnior no Mundial Indoor de Atletismo, disputado em Nanjing, na China . O atleta da Sogipa, que havia conquistado o bronze no salto triplo, viu escapar a medalha.

Recurso

A delegação brasileira entrou com recurso após a decisão. No entanto, há pessimismo sobre uma eventual reversão do resultado, já que os atletas tinham conhecimento prévio do material que não poderia ser utilizado.