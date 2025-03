De virada, João Fonseca vence na estreia do Masters 1000 de Miami e avança à próxima fase 

Aos 18 anos, João Fonseca deu show em virada diante de Learner Tien Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Em um jogo disputado, João Fonseca estreou com vitória de virada no Masters 1000 de Miami, avançando à segunda rodada do torneio de tênis. Nesta quinta-feira (20), o número 1 do Brasil no ranking da ATP (60º) bateu o americano Learner Tien (66º) por 2 sets a 1, depois de perder primeiro set no tie break: parciais 6/7 (1/7), 6/3 e 6/4.

Assim, o carioca de 18 anos segue vivo na competição nos EUA. O próximo adversário será o Ugo Hambert, número 1 da França e 20º do ranking da ATP. Recentemente, em fevereiro, o francês de 26 anos bateu João na abertura da Copa Davis.

A quadra foi enchendo aos poucos e apesar de o jogo ser disputado nos Estados Unidos, Learner Tien era o visitante, já que os brasileiros se fizeram presentes em grande número e fizeram muito barulho a cada ponto conquistado por Fonseca.

Como foi o jogo

João Fonseca começou o jogo com muita energia. Logo no primeiro game da partida, quebrou o serviço do americano e jogou à frente do placar. Aos poucos, o americano entrou no jogo e, na sequência, devolveu a quebra para fazer 2 a 2 no set de abertura. Os dois jogadores se encontraram no jogo após vacilos iniciais, e passaram a confirmar seus games de saque. Isso se manteve até a igualdade do 6 a 6. Depois, no tie break, Tien dominou: venceu por 7 a 1. Assim, garantindo o primeiro set pra si. 1 a 0 para o americano.

O segundo set começou agitado, mas logo João cresceu no jogo, mostrou maturidade e tomou a frente, dando um show. Ele quebrou um dos serviços do americano e confirmou seu saques com certa naturalidade: 6 a 3. Um set para cada lado.

O set decisivo foi dramático. Depois de abrir em vantagem e quebrar Learner Tien no terceiro game (2/1), João Fonseca confirmou o saque e com 3 a 2 a favor precisou de atendimento. Quando o set estava 3 a 2 para o brasileiro, João deu um leve susto em seus fãs. O tenista pediu atendimento médico ao sentir um mal-estar, com ânsia de vômito. Ele ficou cerca de sete minutos sendo atendido até voltar à quadra. Seguiu o jogo.

Ambos confirmaram seus saques na sequência. Pouco antes de sacramentar sua vitória, João mostrou novamente um desconforto, mas agora na perna, em uma de suas jogadas. Porém, na sequência pontou duas vezes e venceu o último game por 40/15, vencendo o set por 6 a 4. Assim, 2 a 1, de virada, com uma atuação de gente grande de João Fonseca.