Luisa Stefani estreia com vitória nas duplas em Miami

A primeira vitória brasileira no Miami Open veio na chave feminina de duplas com Luisa Stefani. A paulista, que forma parceria com a húngara Timea Babos venceu o confronto com a norueguesa Ulrikke Eikeri e a mexicana Giuliana Olmos por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h16min de partida.