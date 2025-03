Favoritas ao título, Aryna Sabalenka e Coco Gauff avançam em Miami

Sabalenka jamais disputou a final em Miami. RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e a número 3. a norte-americana Coco Gauff passaram sem dificuldades pela estreia no WTA 1000 de Miami nesta quinta-feira (20), dia em que a vice-campeã das duas últimas edições, a cazaque Elena Ribakyna, se despediu do torneio.

As candidatas ao título entraram em quadra no Hard Rock Stadium e Sabalenka fez valer seu favoritismo batendo a búlgara Viktoriya Tomova por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0, em apenas 58 minutos.

Com a vitória, a bielorrussa de 26 anos deixou para trás a queda na final de Indian Wells no último fim de semana, diante da jovem russa Mirra Andreeva.

Na terceira rodada, ela vai encarar romena Elena Ruse, que surpreendeu a 29ª favorita, a polonesa Magdalena Frech.

Esta é a sétima participação de Sabalenka em Miami, torneio onde ela jamais passou das quartas de final.

Gauff aplica duplo 6/0

Gauff é a número 3 do ranking. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Outra das favoritas, Coco Gauff não decepcionou e atropelou com um duplo 6-0 sua compatriota Sofia Kenin, campeã do Aberto da Austrália em 2020.

Número três do mundo, Gauff teve um início de temporada complicado nos grandes torneios, com eliminações nas quartas de final do Aberto da Austrália e nas oitavas de Indian Wells.

A exemplo de Sabalenka, a norte-americana precisa quebrar um tabu no torneio, já que nas cinco participações anteriores, seu melhor desempenho foi chegar às oitavas de final em duas oportunidades.

Por sua vez, a surpresa do dia foi queda de Elena Rybakina, oitava favorita e campeã de Wimbledon em 2022, derrotada pela americana Ashlyn Krueger em três sets.