Arezo tem três gols pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divuglação

A lesão de grau 2 no músculo adutor da coxa direita de Braithwaite renderá uma sequência inédita para Arezo como titular no Grêmio. O uruguaio, em Porto Alegre desde julho de 2024, ainda não foi titular em uma partida de Brasileirão.

O período de recuperação do dinamarquês deve ser entre quatro e seis semanas. Com isso, Arezo torna-se a esperança de gols do Tricolor no principal torneio da temporada. O camisa 19 soma 22 partidas, mas começou como titular em três jogos, todos no Gauchão deste ano, sob o comando de Gustavo Quinteros. No total, ele marcou três gols e deu uma assistência para companheiros.

Com Renato Portaluppi, Arezo disputou lugar com Diego Costa e chegou a sobrar do banco de reservas. Nos bastidores, o Grêmio afirmava que ele estava em adaptação ao futebol brasileiro e ganharia espaço com uma pré-temporada para ganhar mais chances.

O Peñarol chegou a realizar uma sondagem por um empréstimo no final do ano, mas o clube fechou as portas para qualquer tratativa. O vínculo do jovem, 22 anos, tem duração até o final de 2028.