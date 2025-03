Quatro desafios do Grêmio para fazer um bom Brasileirão

Gustavo Quinteros terá o Brasileirão como foco no calendário de 2025. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Brasileirão está cada vez mais próximo de iniciar para o Grêmio. Os últimos dias de treinos no CT Luiz Carvalho foram dedicados a corrigir pontos da equipe para a estreia no dia 29 de março, contra o Atlético-MG, na Arena. E mesmo com a ausência de Braithwaite por algumas rodadas, o clima é de otimismo de que as dificuldades de 2024 fiquem no passado.

Sem Libertadores no calendário gremista, o foco será todo no Brasileirão neste momento. Um objetivo que foi trabalhado com Quinteros e seus jogadores para evitar os mesmos problemas que custaram a chance de conquistar o título em 2023 com Luis Suárez e que deixaram o clube na briga contra o rebaixamento até os últimos momentos da edição da competição do ano passado.

A seguir, os quatro desafios do Grêmio para conseguir fazer um bom campeonato.

Elenco em condições de enfrentar o calendário cheio

O grande desafio do Grêmio é superar uma questão que a cada ano fica mais evidente. Competir contra clubes com poder de investimento muito maior, que podem montar seus grupos de jogadores com atletas de nível mais próximo. Sem prejuízo para quando for necessário rodar o time durante os momentos de acúmulo de jogos.

— Quando você pensa em força máxima, estamos falando sobre os 11 melhores em condições para cada partida. Para enfrentar o calendário do futebol brasileiro, com jogos atrás de jogos, só é possível se você tiver um elenco forte. Somente um time titular não aguenta. Quem disputou os títulos tinha elenco para poder chegar — afirma Tcheco, ex-meia do Grêmio.

Postura diferente do time em relação aos últimos anos

Resolver a questão defensiva e aprimorar a articulação ofensiva são duas das prioridades da comissão técnica nos dias de trabalho no CT Luiz Carvalho até o jogo do próximo sábado na Arena. Os 50 gols sofridos da edição do ano passado ainda estão frescos na memória da direção, que apostou no trabalho de Quinteros para solucionar parte do problema.

O ataque também ligou o sinal de alerta na comissão técnica pelo rendimento na decisão do Gauchão. Na avaliação de Quinteros, o Grêmio não soube aproveitar as chances criadas no primeiro Gre-Nal das finais. Um dos motivos para a péssima situação levada para o clássico decisivo.

— Quando tivemos elaboração (jogadas pelo chão), não foi finalizada com um bom passe. Gostaria que o time tivesse mais associações. Temos que ter em conta que seguimos incorporando. Estamos buscando armar uma equipe competitiva, trocando a forma de defender e de atacar. Leva tempo — disse Quinteros, após o Gre-Nal 446.

Consolidar um time titular com os novos reforços

A primeira janela de reforços de 2025 foi movimentada no Grêmio. Ao todo, chegaram nove caras novas para Gustavo Quinteros. Wagner Leonardo, Cristian Olivera, Luan Cândido, Lucas Esteves, Cuéllar, Tiago Volpi, João Lucas, Amuzu e Camilo foram contratados. Do grupo, a maioria veio com status de titular. E com tantas movimentações, o encaixe ideal ainda não foi encontrado pela comissão técnica.

Por isso o período de 10 dias entre o Gre-Nal decisivo do Gauchão e a estreia no Brasileirão foi tão comemorada no clube. Depois de três dias para que os jogadores recuperassem a parte física e mental com uma folga, o trabalho tem sido intenso no CT. E com previsão de aumentar ainda mais de intensidade, com dois turnos de treinos previstos para a próxima semana.

Priorizar o Brasileirão

Depois de um Brasileirão muito complicado em 2024, o ano de 2025 é de foco na competição para evitar mais dores de cabeça para a torcida com o fantasma do rebaixamento. E além de manter distância para o Z-4, a direção também sonha com o retorno à Libertadores para 2026.

— Numa competição de pontos corridos, de uma maneira geral, acredito que uma boa estratégia seja pensar jogo a jogo. Fizemos assim, conseguimos vitórias em sequência, principalmente em 2010, e isso deu confiança aos jogadores. Numa competição de regularidade, não adianta “só” não perder. É preciso pensar em vencer, jogar para vencer. Vencendo, você avança mais rápido na tabela, traz um ambiente positivo para o clube e coloca sempre uma dúvida na cabeça do seu próximo adversário — diz Jonas, ex-atacante do Grêmio.

A Copa do Brasil só terá sua terceira fase a partir do dia 30 de abril, o que permite concentrar a atenção do grupo de jogadores. A Sul-Americana, que também será tratada como prioridade, oferece adversários de menor expressão do que os encontrados no Brasileirão na fase de grupos.

Por isso, com mais tempo para investir força máxima no Brasileirão, a competição será o foco do Grêmio. Pelo menos até que uma das copas entre no momento mais decisivo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.