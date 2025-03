Na volta da folga, Grêmio aposta em período de treinos para enfrentar maratona de 19 jogos em 64 dias

Preparador Hugo Roldan (E) e Gustavo Quinteros comandam os treinos no CT a partir desta quinta-feira (20). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

É a hora de tomar um último fôlego no Grêmio antes da maratona que virá nas próximas semanas. De folga até quinta-feira (20), o grupo de jogadores terá uma sequência de 19 jogos em 64 dias até a próxima folga no calendário.

A partir do dia 29 de março, contra o Atlético-MG, o Tricolor vai ter dois jogos por semana até depois da rodada com data-base no dia 1º de junho contra o Juventude. Uma sequência que inclui compromissos do Brasileirão, da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. Veja o calendário de partidas no final desta reportagem.

Treinamentos na intertemporada

Depois de quatro dias de folga, o grupo de jogadores se reapresentará nesta quinta-feira (20) pela manhã no CT Luiz Carvalho. Além dos cuidados tradicionais com a parte física, o foco de Gustavo Quinteros será encontrar uma formação e ensaiar os movimentos necessários entre os jogadores escolhidos para iniciar bem o Brasileirão. Algo que será importante para o futuro.

— Toda oportunidade de acumular treinamentos físicos em sequência nos dá a capacidade de criar um lastro físico para as demandas que vêm pela frente. No futebol isso é praticamente impossível, até mesmo a pré-temporada regular ela não comporta o tempo suficiente que a literatura mostra que seria o ideal para um tempo mínimo de treinamento que são 12 semanas — explica o fisioterapeuta Daniel Carrasco, que trabalha com a seleção brasileira de judô e com os atletas da Sogipa.

Segundo o especialista, essas pequenas brechas intertemporada dão a oportunidade de acumular treinamentos físicos em sequência, então elas são benéficas para isso, para cuidar melhor de alguns atletas que eventualmente têm maior desgaste ou alguma lesão e acumular lastro de treinamento físico para aqueles atletas que estão 100%.

Para Michel Huff, preparador físico consultor sobre ciência no futebol, com passagem por Corinthians, Cerro Porteño-PAR e diversos clubes do Leste Europeu, como o atual, o Lipaja, da Letônia, é preciso criar um processo de preparação e recuperação. Isso envolverá investir em logística de viagens, hotéis, campos de treinamento. E, claro, girar o grupo.

— Os clubes que tiverem o processo bem organizado e trabalhando com o controle de cargas, administrando a rotatividade de jogadores e acertando na recuperação pós-jogo terão vantagem nessas competições e também nessa sequência forte que os clubes enfrentarão — afirma Huff.

Treinos táticos

Rafael Jacques, ex-centroavante do Grêmio, viveu uma situação inusitada pelo clube em 1994. Entrou em campo duas vezes no mesmo dia, e ainda marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Brasil de Pelotas na segunda partida do dia. Jacques entende que os próximos dias serão fundamentais para ajustar o time para o que vem pela frente.

— É um período importante para trabalhar todas as valências necessárias de competição. O primeiro lugar é reequilibrar na parte física e, sobretudo, deixar bem claro, bem estruturado, de que forma o Grêmio vai trabalhar na fase ofensiva, atacar os adversários, e de que forma o Grêmio vai trabalhar na fase defensiva do jogo, defender, não esquecendo, obviamente, das transições ofensivas e defensivas. Também deixar bem definido a bola parada, que decide muito o jogo, bola parada ofensiva e defensiva — aponta.

Atualmente como técnico, ele também já passou pelas dificuldades do calendário brasileiro. Em 2023, no Sergipe, comandou sua equipe em 19 partidas consecutivas.

— Só não classificamos na Copa do Brasil, contra o Botafogo, por conta de uma arbitragem horrível. Tínhamos bem definidos o modelo de jogo. Duas situações de como atacar e defender. Todos os atletas trabalharam de maneira igual, reservas e titulares, sabiam o que fazer com e sem bola. Não tinha tempo de treinar, só recuperar. Quem ia a campo, independentemente da escalação, estava bem trabalhado —relembra.

Esta quarta-feira (19) será o último dia de descanso antes da maratona de treinos e jogos que virá até a parada para a data Fifa de junho. E pelo desempenho mostrado na reta final do Gauchão e na Copa do Brasil, Quinteros precisará ajustar muitos pontos para que os objetivos restantes da temporada estejam ao alcance.

Calendário do Grêmio

Algumas datas do Brasileirão poderão ser alteradas devido à tabela da Sul-Americana divulgada nesta terça-feira (18).

Atlético-MG (Arena) - 29/3

Sportivo Luqueño (fora) - 2/4

Ceará (Castelão) - 6/4

Atlético Grau (casa) - 8/4

Flamengo (Arena) - 13/4

Mirassol (Maião) - 16/4

Inter (Arena) - 20/4

Godoy Cruz (fora) - 24/4

Vitória (Barradão) - 27/4

Copa do Brasil (ida) - 30/4

Santos (Arena) - 4/5

Atlético Grau (fora) - 7/5

Bragantino (Arena) - 11/5

Godoy Cruz (Arena) - 13/5

São Paulo (Morumbi) - 18/5

Copa do Brasil (volta) - 21/5

Bahia (Arena) - 25/5

Sportivo Luqueño (Arena) - 29/5

Juventude x Grêmio (Jaconi) - 1º/6