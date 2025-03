As alternativas de Quinteros para o lugar de Braithwaite

Arezo marcou três gols e deu uma assistência pelo Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A lesão de Braithwaite abre uma vaga no comando do ataque do Grêmio para o início do Brasileirão e, provavelmente, mais alguns jogos. O que permite que um dos principais investimentos feitos pelo clube no ano passado tenha a oportunidade de receber sua primeira sequência como titular.

É o caso de Arezo. O centroavante de 22 anos tem 10 jogos, três gols e uma assistência pelo Grêmio em 2025, com três partidas iniciando como titular nesta temporada, e 442 minutos disputados. No último ano, o jogador teve apenas 12 jogos e 186 minutos em campo.

André Henrique ou Pavón podem aparecer

Além da alternativa mais óbvia, Quinteros pode testar outras opções. André Henrique também é centroavante de origem, mesmo que tenha sido testado pelos lados do campo. O ex-jogador do Hercílio Luz tem quatro jogos disputados em 2025, com um gol e uma assistência.

Pavón também tem alguma experiência como centroavante, mas não no Brasil. Ele jogou algumas vezes na função no Boca Juniors. Se Quinteros quiser utilizar jogadores que não são atacantes, o grupo de jogadores também conta com essas alternativas.

Cristaldo e Edenilson, ambos no Grêmio, chegaram a ser utilizados por Renato na função durante o ano de 2024.