Hamilton e Leclerc são desclassificados do GP da China e Ferrari perde 18 pontos conquistados

Hamilton foi punido pelo desgaste excessivo da prancha do assoalho de sua Ferrari. De acordo com o relatório dos delegados, "a montagem da prancha do carro 44 foi medida e considerada 8,6 mm (LHS), 8,6 mm (linha central do carro) e 8,5 mm (RHS). Isso está abaixo da espessura mínima de 9 mm especificada no Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico". Tal ajuste pode impactar na geração de pressão aerodinâmica e no desempenho do carro.