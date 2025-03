As grandes apostas gremistas e suas diferentes respostas em campo

Colombiano pode ser titular no jogo de sábado (29). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Eu espero ver Cuéllar em campo no sábado (29) com a camisa do Grêmio, contra o Atlético-MG na estreia no Brasileirão. Foi a maior aposta do clube nesta janela de transferências.

A chegada do colombiano aconteceu com ele completamente fora de forma. Depois, apareceu uma lesão muscular que o retirou das finais do Gauchão. Teve bom tempo de recuperação e deve voltar contra o Galo.

O outra grande aposta se refere ao zagueiro Wagner Leonardo. Só que este chegou bem fisicamente e sua resposta tem sido muito boa. Um zagueiro que pode se tornar um ídolo do gremista, quem sabe lembrando Geromel.

Custou caro ao clube, mas a resposta é ótima. O Grêmio precisará muito destes jogadores nas três competições que terá pela frente.