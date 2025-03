Daniel Ortega nomeia esposa para comando do Exército da Nicarágua

Rosario Murillo é esposa de Daniel Ortega, presidente do país desde 2007.

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, nomeou a sua esposa, Rosario Murillo, comandante do Exército nicaraguense, na terça-feira (25).

Um projeto de lei, aprovado em caráter geral pela Assembleia Nacional controlada pela Frente Sandinista, no poder, estabelece que "o Exército da Nicarágua está sob o comando da Presidência da República como Comandante Supremo".

Rosario assumirá oficialmente o comando militar assim que a lei for processada e publicada no Diário Oficial.

Além disso, o Exército assumirá algumas funções policiais, de acordo com esta reforma do Código de Organização, Jurisdição e Segurança Militar.

O Exército deve "cooperar com a Polícia Nacional na luta contra o tráfico de drogas, o crime organizado e atividades relacionadas", de acordo com as instruções presidenciais, afirma o projeto de lei.