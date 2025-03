Enorme cratera se abre em avenida da capital da Coreia do Sul

Um motociclista morreu após ser engolido por um enorme buraco que se abriu repentinamente em um cruzamento movimentado de Seul , capital da Coreia do Sul . O incidente ocorreu durante o horário de pico da noite, por volta das 18h30min (horário local) da última segunda-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, a cratera surpreendeu motoristas e pedestres que passavam pelo local . Até esta terça-feira o buraco ainda seguia aberto.

Autoridades investigam as causas do colapso do asfalto na região sudeste de Seul.