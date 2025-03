Morre Han Jong-Hee, um dos CEOs da Samsung responsável por popularizar TVs da marca

"Han foi fundamental no lançamento das televisões LED de classe mundial da Samsung. Suas numerosas inovações permitiram à empresa demonstrar continuamente sua liderança tecnológica", diz trecho da biografia de Han no site da empresa sul-coreana.

Conforme um porta-voz da Samsung, Han Jong-Hee deixa a esposa e três filhos. Ele atuou durante 37 anos na gigante de tecnologia sul-coreana, com reconhecimento por ter popularizado as televisões LED da empresa no mundo.