Morre Salcedo Grass Lautert, médico veterinário que se formou aos 82 anos na FSG, em Caxias do Sul 

A morte de Salcedo foi divulgada através de uma nota do Centro Clínico Veterinário da FSG. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Faleceu neste domingo (23) o médico veterinário Salcedo Grass Lautert, aos 82 anos. Ele ficou conhecido pela sua história de superação e dedicação ao ter ingressado no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) com 75 anos de idade, instituição onde conseguiu o diploma em 2024. O velório ocorreu em Farroupilha. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Salcedo era natural de Santo Ângelo, mas residia em Farroupilha há mais de 30 anos. Após alguns anos aposentado, decidiu voltar a estudar aos 75 anos, conquistando o 1º lugar no vestibular e garantindo uma bolsa integral pelo Prouni no Centro Universitário. Ele se formou no curso de Medicina Veterinária em 2024, aos 82 anos, superando as dificuldades e o luto de ter perdido a esposa por um linfoma em estágio avançado durante os estudos.

A coordenadora do curso, Diane Lima, relembra com carinho de Salcedo e conta até que no final de janeiro deste ano ele tinha entrado em contato buscando informações sobre uma pós-graduação.

— Há algumas semanas ele me enviou essa mensagem perguntando sobre uma pós-graduação. Eu imaginava que estivesse tudo bem com ele. Ele era uma pessoa muito querida pelos colegas, professores e colaboradores. Este momento foi muito sentido por todos. Acredito que ele cumpriu a missão dele e deixou um grande exemplo para todos nós, de resiliência, de que a gente tem que passar nesta vida e deixar uma mensagem, fazer valer a pena — destaca a coordenadora.

Diane também recordou como ele era apaixonado pela Medicina Veterinária.

— Lembro que era muito estudioso e otimista. Adorava contar histórias e descobriu dois amores na Medicina Veterinária: a cirurgia e o laboratório de patologia clínica. Ele nos deixa uma história linda e que devemos, sim, ir atrás dos nossos sonhos — conta Diane.





O Centro Clínico Veterinário da FSG também divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento de Lautert. Na publicação, foi ressaltado sobre os ensinamentos que ele deixou na vida dos colegas.

"Esse querido aluno foi e sempre será um dos maiores exemplos de resiliência que conhecemos. Somos imensamente gratos pela oportunidade de ter convivido com ele e por todos os ensinamentos de vida que nos deixou. Descanse em paz, Sr. Salcedo. O senhor será sempre lembrado por todos os professores, colegas e colaboradores do curso de Medicina Veterinária da FSG".